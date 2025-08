Sushi Ichi ! tome 2

Sushi Ichi ! est une série en huit tomes parue au Japon aux éditions Leed. À la fin de l'époque Edo, un plat révolutionnaire a été créé, qui a été apprécié par le peuple dès sa naissance et a déclenché un énorme boom : le « nigiri sushi » ! Le décor est Edo Honjo, « Sushi Yokocho », une rue bordée de restaurants de sushis. Parmi eux, celui qui se démarque le plus, attirant un flux constant de clients chaque jour, est le Nanohana Sushi, préparé par le personnage principal, Taisuke. Les sushis préparés par Taisuke ne sont pas seulement délicieux. Mangez-le et une vie plus heureuse vous attend - c'est « Miracle Sushi » ! Le propriétaire de ce restaurant sert non seulement des sushis avec talent, mais les prépare également avec cœur.Parmi les nombreux restaurants de sushis qui rivalisent d'ingéniosité dans le « Sushi Yokocho » d'Edo, celui qui se démarque le plus est « Nanohana Sushi », où le personnage principal, Taisuke, met en valeur ses talents. Dans le deuxième volume, le passé de Taisuke, ancien chef du château d'Edo, est révélé ! Comment Taisuke, tourmenté par la souffrance et les conflits, a-t-il découvert ce plat populaire, les sushis… ? Quel destin a-t-il joué ? Découvrez les origines de Taisuke, créateur des sushis miraculeux qui ont conquis le cœur des habitants d'Edo ! L'histoire se déroule vers la fin du shogunat Tokugawa. Il n'y avait donc pas de réfrigérateurs et les ingrédients étaient avant tout destinés à la conservation. Néanmoins, les chefs sushi de l'époque sont représentés en train de tirer le meilleur parti des ingrédients d'Edo, et leur passion est bien présente. Tout comme le premier volume, ce manga est magnifique, avec une histoire bien ficelée, un format autonome et de superbes illustrations. Outre le délice des sushis et le plaisir de la description du moment du repas, où des personnages de tous âges et de tous sexes sont dévêtus (comme dans Food Wars), de véritables personnages, comme Somada Mitsuaki, apparaissent également, créant ainsi une histoire captivante sur des groupes de la fin de l'époque d'Edo. Le thème de la fin de l'époque d'Edo convient peut-être parfaitement aux sushis, car l'auteur progresse et semble avoir atteint le sommet de sa maîtrise. Le rythme auquel l'histoire résout divers incidents avec les sushis du personnage principal est excellent.L'histoire vient de révéler les origines mystérieuses du personnage principal, Taisuke, mais de nombreux mystères restent à élucider, comme celui qui contrôle les restaurants et les allées de sushis !Date de sortie : 07 Mai 2025Editions : Kotodama