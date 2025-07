Qui ne connaît pas PAC-MAN ? Difficile pour un joueur de ne pas reconnaître ce personnage emblématique du jeu légendaire. Créé par Toru Iwatani, ce personnage est incroyablement célèbre, et même le commun des mortels connaît probablement son nom. Identique à la couleur jaune, PAC-MAN est souvent représenté à l'ère moderne comme joyeux, enthousiaste et optimiste. Cependant, quelque chose change cette année. Bandai Namco ramène PAC-MAN dans l'univers du jeu vidéo, mais avec un thème plus sombre que nous avions découvert dans la série "Secret Level" d'Amazon. Le jeu raconte l'histoire d'une créature humanoïde nommée Swordsman No. 8 qui se réveille d'une capsule et se retrouve piégé dans un lieu sombre et labyrinthique. À son réveil, il rencontre une créature ronde et jaune qui se présente sous le nom de PUCK. La créature explique qu'il a ressuscité Swordsman No. 8 pour l'aider à accomplir sa mission. Contrairement aux précédents jeux PAC-MAN, qui proposaient des jeux de réflexion, d'action ou de plateforme, Shadow Labyrinth adopte une approche Metroidvania 2D , un genre plébiscité par les développeurs indépendants. Dans ce jeu, vous n'incarnez pas PAC-MAN, mais un humanoïde nommé Swordsman No. 8. PAC-MAN vous accompagnera sous la forme d'une créature jaune nommée PUCK. Ce jeu n'a pas d'intrigue définie et linéaire comme d'autres jeux similaires, car vous n'êtes jamais guidé par une quête principale ou un objectif à atteindre. Vous êtes donc libre d'explorer le monde dans l'ordre que vous souhaitez, tant que vous parvenez à surmonter les obstacles. Tout au long du jeu, plusieurs points de sauvegarde et de contrôle peuvent servir d'arrêts temporaires. Les points de sauvegarde permettent de restaurer la santé, de voyager rapidement et d'améliorer les personnages, tandis que les points de contrôle ne restaurent la santé et ne servent qu'à réapparaître en cas de mort.Comme la plupart des jeux Metroidvania, Shadow Labyrinth vous guidera à travers un tutoriel qui présente les mécanismes de base du jeu dès le début. L'épéiste n° 8 peut exécuter des techniques de base comme courir, sauter, se baisser, glisser et esquiver . Il sera également équipé d'une épée, qui lui servira d'arme principale. Votre personnage doit surveiller deux paramètres principaux : les PV et l'ESP . Ces deux paramètres peuvent être améliorés pour dépasser leurs valeurs par défaut. La barre d'ESP agit comme l'endurance dans les jeux Soulslike et diminue avec certaines actions, comme l'esquive . Une fois vide, votre personnage entrera en état de surchauffe, le rendant vulnérable et incapable d'effectuer certains mouvements pendant une courte période. Cependant, cette barre se remplira automatiquement au fil du temps. À première vue, ce jeu ressemble à un Metroidvania classique, sans fonctionnalités spéciales. Cependant, un gadget le rend différent : le mode M-Shift, où le protagoniste peut se transformer en PAC-MAN. Oui, le PAC-MAN classique qui adore manger des céréales dans les labyrinthes. Ainsi, lorsque vous trouvez une zone avec une bande bleue, votre personnage se transforme automatiquement en PAC-MAN et peut marcher sur le sol, les murs et même les plafonds, tant qu'il y a une bande bleue. Sous la forme PAC-MAN, vous pouvez toujours effectuer diverses actions, comme attaquer et sauter. Vous pouvez même contrôler vos sauts et vos attaques grâce à quelques lignes pointillées guidant les mouvements de PAC-MAN. Avec ses effets sonores caractéristiques lorsque vous mangez des graines, cette section offre une ambiance nostalgique aux fans de PAC-MAN. De plus, cette fonctionnalité est très rafraîchissante, ouvrant de nouvelles possibilités d'exploration jusqu'alors inimaginables. À mi-parcours, l'Épéiste n° 8 obtient une nouvelle capacité lui permettant de se transformer en une créature géante appelée GAIA. Cette capacité ajoute un paramètre violet qui se remplit lorsque vous attaquez un ennemi. Une fois ce paramètre entièrement chargé, vous pouvez vous transformer en appuyant simultanément sur L3 et R3. En mode GAIA, votre personnage peut franchir divers obstacles infranchissables en mode normal, comme de la vapeur brûlante, des chemins épineux, etc. Fait intéressant, en plus de se transformer, vous pouvez invoquer une ombre de GAIA pour dévorer les ennemis vaincus grâce à la touche R3. L'avantage de consommer des ennemis est que vous pouvez obtenir des matériaux qui pourront ensuite être utilisés pour améliorer votre personnage.Comme la plupart des jeux Metroidvania, Shadow Labyrinth arbore des graphismes 2,5D dominés par des couleurs sombres qui renforcent son côté lugubre. On retrouve de nombreux contrastes de couleurs dans les ennemis et les objets environnants, ce qui les rend moins unifiés. Si les animations des personnages sont fluides, un problème majeur nous a semblé crucial : la direction visuelle. Hormis PUCK , identique à celui de PAC-MAN , les autres personnages ne semblent pas avoir d'identité particulière les rendant attrayants, à commencer par le design des ennemis peu intéressants, les PNJ plutôt fades, les apparitions de boss moins intimidantes et les personnages principaux moins attractifs. De plus, bien que plusieurs niveaux soient inspirés de l'univers de PAC-MAN, les designs des univers semblent globalement trop similaires, ce qui peut facilement les rendre perdus à un certain moment. Heureusement, le son du jeu est légèrement meilleur, la bande-son complétant parfaitement l'atmosphère sombre. En exploration, la musique est inquiétante, mais lors des combats contre les boss, elle devient plus intense, boostant l'adrénaline du joueur. Ah oui, les effets sonores caractéristiques des jeux PAC-MAN classiques sont également présents lorsque Puck mange des graines, apportant une touche de nostalgie à ce monde lugubre.Bien que ce jeu soit supérieur à ses concurrents par de nombreux aspects, comme sa transformation en PAC-MAN qui ouvre de nouvelles perspectives d'exploration, il est en revanche bien en deçà de la norme des Metroidvania, avec notamment un level design confus et des objectifs aux objectifs flous, ce qui peut facilement le rendre insaisissable. Les ennemis que vous affrontez sont très variés. Certains peuvent sauter, charger, tirer, voler, etc. Cependant, nous avons parfois eu l'impression que la conception des ennemis n'était pas tout à fait adaptée aux biomes du monde. Les combats de boss sont captivants et riches en adrénaline, mais la difficulté reste normale, car leurs attaques sont peu nombreuses et faciles à déchiffrer. Heureusement, avec son prix attractif, ce jeu reste abordable et mérite d'être pris en compte. Pour les joueurs qui apprécient le genre Metroidvania, cet ajout pourrait être le bienvenu. En revanche, pour les fans de PAC-MAN qui l'ont toujours connu comme un personnage mignon et adorable, il pourrait être difficile d'accepter ce jeu comme faisant partie de la franchise PAC-MAN. Notez que Bandai Namco n'a pas sorti le jeu en version physique en France mais vous la trouverez chez nos voisins italiens, anglais ou allemand (ou bien même sur Amazon).Il est assez étrange, en fait, que le 45e anniversaire de la série PAC-MAN soit célébré avec un produit qui ne met pas en scène PAC-MAN lui-même. Shadow Labyrinth est un produit ambivalent : On peut l'adorer ou le détester, car ses forces et ses faiblesses sont à peu près équivalentes.