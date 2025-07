Don Juan des Flots tome 1 : L'Abuseur

La cité de Flot a été fondée par des magiciens. A l'origine îlot libertaire, l'utopie a fait long feu et la ville des artistes et des penseurs est devenue un lieu sans foi ni loi. Le despote Comendador, qui pourvoie des dons magiques en échange d'une compensation physique souvent chèrement acquise, a disparu. En plus, de nombreux artistes ayant travaillé pour lui disparaissent également. Le justicier au grand cœur (et adoré de toutes) Juan et la belle Laura, qui recueille les malheureux aux dons traumatisants, s'associent pour enquêter sur la disparition du despote et des artistes. Laura est d'autant plus intriguée par le fougueux Juan que ce dernier semble avoir un don magique sans contrepartie et sans que son pouvoir n'ait été fourni par le Comendador...Isabelle Bauthian a créé un univers de Light Fantasy où les dons magiques ont un coût et sont distribués par un despote. La ville de Flot, le style de capes et d'épées, l'ambiance artistique et les ruelles coupe-gorge font penser à une espèce de cité-état italienne de la Renaissance, mais avec cette couche fantastique en plus. Une enquête à la buddy movie, un refuge pour malheureux aux dons traumatisants et des luttes politiques intestines complètent généreusement le tableau. Le dessin de capes et d'épées fantasy de Rebecca Morse nous plonge directement dans l'ambiance : ça virevolte dans des duels à la rapière, les bas-fonds sont glauques à souhait et les pouvoirs magiques sont aussi puissants que graphiquement compréhensibles au premier coup d'œil.Jouant sur un double sens du mot "don", ce début de série s'annonce tout à fait savoureux et envolé dans une fantasy peut-être pas si light que ça.Date de sortie : 28 Mai 2025Editions : Drakoo