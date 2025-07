L'Anneau de Gygès tome 2

L'Anneau de Gygès (Gyges no Futari) est une série en sept tomes publiée au Japon aux éditions Shogakukan. Takeru est un mangaka qui déteste son éditeur. Son assistant Hinata n'a lui aucune confiance en son talent. Dans le cadre de leurs recherches, ils visitent le sanctuaire Kumomi Hachimangu, où subsistent des légendes de personnes disparues. Alors qu'ils passent leurs journées sans succès, ils font chacun un vœu ... mais c'est aussi le début de leur incursion sur le chemin de l'enfer : le pouvoir d'effacer et celui de disparaître. Voici l'histoire de deux hommes qui acquièrent le pouvoir surnaturel d'invisibilité et le suivent jusqu'à leur perte.Bien que ce ne soit pas intentionnel, Takeru a presque tué le mangaka Kazanin. Cependant, lorsque ce dernier n'a plus pu publier son manga, le projet de Takeru est finalement remis au goût du jour et une opportunité s'est présentée ! Pendant ce temps, des rumeurs sur un homme invisible ont commencé à circuler, et lune personnalité étrange a tenté de contacter Takeru ! Les mensonges qu'il a accumulés s'accumulent, et il est au bord de la rupture psychotique ! Que va-t-il advenir de l'auteur ? Après l'apparition d'Aichin, une auteure à succès et ancienne assistante de Takeru qui s'avère maltraitée par son compagnon, l'histoire gagne encore en profondeur. Une histoire qui ne cesse de nous impressionner par son originalité et le développement de ses personnages. On dirait que ce manga est passé presque inaperçu, invisible, et c'est exactement de cela dont il est question : peut-être un Dieu, ou peut-être quelque chose de plus sombre, confère le pouvoir d'invisibilité à deux auteurs de manga qui en font immédiatement la pierre angulaire de leur nouvelle œuvre. Mais il semble que ce pouvoir ne fasse rien de bon, du moins pour le plus âgé des deux, qu'accroître son côté obscur. Notre protagoniste semble oublier les fondamentaux d'un grand pouvoir. Voici un deuxième tome aux graphismes très intéressants et une véritable explosion de personnages, tous absolument maléfiques. Il y a beaucoup à faire, et nous sommes très curieux de voir comment Takeru va s'y prendre pour démêler un fouillis de plus en plus conséquent. Le seul défaut non négligeable est que les lettres de certaines pensées sont si petites qu'elles sont indéchiffrables. Ce manga est destiné à ceux qui recherchent quelque chose de radical ou de fou, mais il ne conviendra peut-être pas à ceux qui attendent un polar plus raisonnable car le personnage principal est un adulte un peu douteux. Le tome 2 était fou et la couverture du troisième volume promet encore plus de tracas : Police contre Yakuza contre l'Homme Invisible dans une mêlée générale !.Le tome 2 se termine sur une excellente note. Qu'adviendra-t-il des mangakas qui acquerront un jour des capacités spéciales ? Les Yakuzas et autres s'en mêlent, et l'atmosphère est plutôt dangereuse.Date de sortie : 03 Juillet 2025Editions : Ki-oon