Après cinq ans de théories, de bandes-annonces cryptiques et de photos de Norman Reedus avec des câbles arc-en-ciel, Death Stranding 2: On the Beach est enfin jouable. Le nouveau projet de Hideo Kojima promet d'affiner (et de bouleverser en partie) un concept, qui, en 2019, avait divisé les critiques entre ceux qui le qualifiaient de chef-d'œuvre contemplatif et ceux qui le qualifiaient de « simulateur de coursier ». Cette fois, Sam Porter Bridges ne traverse plus l'Amérique post-apocalyptique, mais une Australie ravagée par des pluies meurtrières, des failles dimensionnelles et une humanité encore plus désespérée. Kojima Productions a déclaré avoir réécrit l'histoire de A à Z après la pandémie de Covid, précisément pour réexaminer le concept de connexion en période d'isolement. Si le premier opus avait convaincu par son mélange unique de méditation, d'effort physique et de collaboration asynchrone, Death Stranding 2 vise plus haut : des cartes plus vastes, un arsenal digne de Metal Gear (et plusieurs segments de gameplay très similaires au cinquième opus), des infrastructures déjantées (monorails suspendus, drones amphibies, et même transport d'animaux vivants) et un casting mêlant visages familiers et nouveaux venus de premier ordre. L'intrigue (sans spoilers) de Death Stranding 2 débute onze mois après la « reconnexion » de l'Amérique. Sam, désormais une figure légendaire, reçoit un appel à l'aide de l'hémisphère sud : des colonies dispersées dans le désert rouge, des mines de pluie temporelle dans les Montagnes Bleues et un réseau chiral réduit à quelques îles de signaux. Au cœur de ces nouvelles menaces se trouvent deux éléments : la mystérieuse Chimère , une créature capable de fusionner les plages (les limbes entre les vivants et les morts) en un seul raz-de-marée catastrophique, et une secte humano-extraterrestre qui voit dans la déconnexion totale le seul salut.Sam Porter Bridges revient, plus désabusé mais non moins déterminé. À ses côtés, Fragile (Léa Seydoux), qui dirige une compagnie aérienne de drones supersoniques, et Louise , la jeune fille du premier BB Pod, désormais adolescente et contrainte de vivre avec des pouvoirs imprévisibles. Au casting figurent également les nouvelles recrues Elle Fanning (chercheuse qui documente le changement climatique en stop-motion) et Shioli Kutsuna (contrebandière équipée d'un exosquelette amphibie). Tous les personnages sont doublés et animés avec un réalisme qui frôle l'inquiétant dans certaines cinématiques, mais le charisme collectif soutient l'intrigue jusqu'au bout. L'Australie de Death Stranding 2 alterne entre dunes rouges, forêts tropicales dignes de Jurassic Park et villes fantômes reliées par des ponts suspendus. Le paysage n'est pas qu'un décor : tempêtes de sable, marées inversées et kangourous fantomatiques influencent la navigation et le carburant. Kojima fait preuve d'une touche presque documentaire en décrivant des écosystèmes menacés, avant d'intégrer plus tard des baleiniers volants et des ruines sous-marines dans un style de science-fiction parfait. Des liens avec le premier jeu ? Bien sûr. Death Stranding 2 fonctionne même sans toucher à l'original, mais ceux qui ont joué à la première aventure y retrouveront des échos émotionnels cruciaux. Les thèmes de 2019, tels que l'isolement, le deuil et la coopération indirecte, reviennent amplifiés : le Réseau Chiral relie désormais des réalités parallèles, transformant le « chemin partagé » en un multivers fragile. Sam n'est plus un héros réticent, mais le symbole d'une utopie menaçant d'imploser sous le poids des attentes, et la relation avec Louie met en scène une confrontation père-fille qui fait écho à la fin amère du premier jeu sans la reproduire.Le transport de marchandises reste la pierre angulaire de Death Stranding 2 , mais la conception de la carte et des véhicules propulse la logistique à un niveau proche de celui de Factorio . Outre les tyroliennes classiques et les camions à cellules chirales, vous pouvez désormais construire des monorails magnétiques qui traversent des canyons en temps réel ; lancer des drones « Boomerang » capables de larguer des colis jusqu’à 400 m de distance ; organiser des convois multi-ports : des PNJ pilotés par l'IA qui suivent votre itinéraire et réapprovisionnent les bases éloignées. Le système physique reste le véritable défi : une charge déséquilibrée ? Vous vous retrouvez à dévaler Uluru. Manque d'oxygène ? Un cauchemar si la pluie temporelle se transforme en tempête temporelle et réduit la visibilité à zéro. Heureusement, il existe le système d'assistant de portage automatisé , un arbre de compétences divisé en combat, furtivité et vaisseau de service : livrez de nombreuses caisses de vaccins bioluminescents et Sam obtient un bonus de stabilité ; investissez des points dans la furtivité et neutralisez les MULE avec des fléchettes somnifères artisanales. Dans Death Stranding 2 , Kojima a écouté ceux qui réclamaient plus d'action : armes à feu, lames en polymère, tourelles portables et gadgets « non létaux créatifs » à la Peace Walker . L'arsenal n'efface pas l'esprit pacifiste – les munitions létales restent pénalisées par les contre-mesures des BT – mais il élargit les options. La fléchette en corde permet d'attacher deux ennemis et de les faire entrer en collision, tandis que le bouclier plasma redirige les rochers noirs des BT. Les postures des boss (requins goudronnés, raies manta geishas et un mécha fouisseur piloté par Troy Baker) fonctionnent avec un système de barres multiples similaire à celui de Sekiro : épuisez-les et vous obtenez une fenêtre « meurtre sur strand » pour sceller votre âme dans l'océan de plages.Les combats de Death Stranding 2 sont plus lisibles qu'avant : des hitbox claires, des indicateurs de parade et des animations en harmonie avec la physique des charges utiles. Les critiques de Kotaku le qualifient de « suite plus importante, plus déjantée, mais pas toujours meilleure », précisément grâce à cette focalisation sur l'action ; la vérité se situe quelque part entre les deux. Côté rythme, le jeu alterne entre phases d'infiltration – où il faut retenir sa respiration dans les mangroves pour éviter de réveiller un monstre – et fusillades à sensations fortes dans des ports militaires abandonnés. Le choix vous appartient presque toujours, car les niveaux proposent des chemins verticaux, des grottes sous-marines ou des dunes qui bordent le front. Le Réseau Chiral revient avec un boost : en plus des ponts, panneaux et échelles abandonnés par les joueurs, vous pouvez désormais cloner des infrastructures issues de dimensions parallèles. Des « Échos d'un Autre Rive » apparaissent tout au long du jeu : des copies efficaces à 50 % d'objets créés par des joueurs d'univers similaires. La collecte de minéraux rares contribue à stabiliser le spa voisin et à le rendre permanent. En mode Évaluation, vous pouvez même « adopter » les itinéraires les plus utiles : les analyses sociales indiquent en temps réel combien de coursiers ont profité de l'un de vos ponts, vous incitant ainsi à créer des œuvres collectives à l'échelle mondiale. En pratique, les anciennes astuces fonctionnent toujours (un réseau de câbles en hauteur est toujours l'optimisation idéale), mais la méta-jeu est enrichie grâce à des missions optionnelles qui récompensent des plans rares : en fin de partie, vous pouvez même transporter des animaux vivants sur des traîneaux cryogéniques pour repeupler des biomes arides.Le moteur Decima, mis à jour par Guerrilla et Kojima Productions, offre l'un des plus beaux titres de la génération : textures 8K suréchantillonnées, simulation fluide fluide et cycle jour-nuit impactant l'IA ennemie. Les animations faciales de Reedus atteignent des niveaux dignes d'un film, tandis que la gestion physique des packages offre des déformations élastiques réalistes et des reflets lumineux volumétriques sur le métal. Côté modes graphiques, il y a Qualité à 60 ips dynamiques en 1800p avec FSR 3.0 et Performances à 80-120 ips en 1440p upscalé. Sur PS5 Pro, la résolution de base est améliorée, mais l'absence de ray tracing natif a déçu certains puristes. L'audio 3D est une réussite de conception sonore : pluie granuleuse, échos de gorge et mixages en temps réel des pistes procédurales de Woodkid, qui réagissent aux battements de cœur de Sam. Les temps de chargement sont pratiquement inexistants : de la PS5 de base au camp de base en 7 secondes. Seul bémol : de très rares plantages signalés sur la PS5 de base pendant le chapitre 11 et quelques bugs de clipping lors de multiples attaques MULE. Il n'y a pas de mort permanente, mais On the Beach introduit le concept de Convergence BT : si vous êtes transporté dans un cratère des Enfers, vous perdez votre sac à dos et votre cargaison, qui restent à cet endroit sur la carte jusqu'à ce que vous les récupériez dans un monde fantôme infesté de BT d'élite. Récupérer la cargaison réinitialise votre karma négatif et réduit les frais de livraison ; l'abandonner entraîne des pénalités permanentes sur les commandes de haut niveau. Cette boucle ajoute une tension roguelike sans vous frustrer par des pertes permanentes. Le résultat est un gameplay à deux vitesses : méditatif lors de marches de 40 minutes sous une pluie procédurale, intense lorsque la bande-son de Woodkid explose et déchaîne un assaut choral sur un squelette de corail de trente mètres de haut. En fin de compte, si vous cherchez une suite qui copie l'expérience de 2019, vous pourriez trouver la vitesse accrue et l'abondance d'armes un peu trahissantes. Si, en revanche, vous appréciez l'ambition de l'auteur de transformer un simulateur de coursier en un roman de science-fiction post-climatique de 50 heures, alors Death Stranding 2 : On the Beach est un incontournable.Death Stranding 2: On the Beach n'abandonne pas la philosophie originale – marcher, tomber, se relever, se connecter – mais l'enrichit de nouvelles couches d'action, de gestion des ressources, de co-construction et de récit multiversal. Le risque était de dénaturer le sentiment de « silence important » qui caractérisait le premier jeu ; cela est dû en partie au spectacle des missiles à tête chercheuse et des boss pieuvres mutantes, typique du baroque de Kojima. Cependant, la structure sous-jacente, l'idée de confier au joueur le fardeau physique et moral de chaque objet livré, est conservée, renforcée par un level design plus vertical et des outils créatifs privilégiant la coopération indirecte.