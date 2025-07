American Parano tome 3 : Manhattan Trauma

Quelques mois après sa précédente enquête, nous retrouvons Kim Tyler, désormais lieutenante et maman d'un petit garçon. Elle vit désormais à New York où ses supérieurs l'ont envoyé afin d'assurer la sécurité du sénateur Bob Cavendish, en pleine élection présidentielle de 1968. Ce dernier va être abattu en plein meeting, ce qui n'est pas si surprenant car personne n'écoute Kim durant la surveillance. Pourtant, l'enquêtrice va devoir expliquer ce qu'elle sait.Après avoir été au cœur d’une histoire sataniste pleine de rebondissements dans deux tomes nous retrouvons l’héroïne à la chevelure rousse au cœur de l’histoire avec un grand H. Indépendant de l'enquête menée sur les deux premiers tomes, on entame ici une nouvelle histoire, qui fait furieusement penser à l'histoire des Kennedy, avec une famille dont la seule différence est le nom de famille. On y retrouve tous les personnages clés de la vraie famille qui a inspiré les auteurs, on se plonge donc dans les secrets de ce puissant clan, alors que la menace pèse sur le candidat. Le récit est mené par flashbacks, avec Kim qui raconte ce qu'elle sait des évènements qui ont conduit au meurtre. C'est prenant, rythmé et difficile à lâcher, d'autant que la fin ne résout pas tout et qu'il va falloir attendre la suite pour avoir le fin mot de l'histoire. Les graphismes de Lucas Varela font toujours mouche avec une palette de couleurs assez réduite et pourtant du plus bel effet et d'une grande efficacité. C’est super bien découpé, haletant, d’excellente facture et cela ravira tout les lecteurs et lectrices avides d’action et de complots.Exit San Francisco, bonjour Manhattan pour le deuxième dyptique des aventures de Kim Tyler. Ce nouveau tome s'inspire cette fois de la grande histoire et nous livre une enquête bien troussée.Date de sortie : 06 Juin 2025Editions : Dupuis