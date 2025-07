Mollie lance son propre serveur MCP pour des intégrations IA plus intelligentes et des workflows automatisés

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Mollie, l’un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, a annoncé aujourd’hui le lancement de son propre serveur Model Context Protocol (MCP). Cette innovation permet aux entrepreneurs et aux développeurs d’interagir plus facilement avec les produits Mollie via des applications d’intelligence artificielle, sans nécessiter de compétences techniques avancées.Grâce à ce nouveau serveur, les utilisateurs peuvent formuler des commandes en langage naturel. Par exemple : créer des demandes de paiement, vérifier des statuts de transaction ou configurer des paiements récurrents – le tout sans écrire une seule ligne de code.L’IA comme interface entre l’humain et l’infrastructure de paiementLe serveur MCP agit comme un pont entre les API de Mollie et les outils d’IA générative. Selon le CEO de Mollie, Koen Köppen, ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large de digitalisation intelligente :Outre la simplification des tâches existantes, Mollie travaille actuellement au développement de fonctionnalités supplémentaires, comme la gestion des abonnements, la facturation automatisée et la visualisation des paiements en temps réel. L’objectif : permettre aux entreprises de gérer l’ensemble de leur back-office financier via des agents IA.Le serveur MCP a été testé en version bêta par plusieurs développeurs. Benjamin Mahmood, l’un des testeurs, témoigne :Ce lancement s’inscrit dans l’ambition de Mollie d’aller au-delà du simple traitement des paiements : il s’agit d’accompagner les entreprises vers la nouvelle génération du commerce. En supprimant les barrières techniques et en rendant l’IA accessible à un public plus large, Mollie anticipe une transition majeure : celle d’un monde d’intégrations codées vers des interactions naturelles pilotées par l’intelligence artificielle.