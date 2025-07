Eriksholm: The Stolen Dream

Hanna, l'héroïne principale, n'est pas une super-héroïne. C'est une jeune fille qui se remet d'une variole et vit avec son jeune frère, Herman. Un jour, après avoir rendu visite à son frère, Herman disparaît soudainement et la police vient perquisitionner leur maison. Sous la pression, Hanna est contrainte de fuir. Elle se lance à la recherche d'Herman, mais se retrouve mêlée à divers conflits. Ce voyage la mène des bas-fonds au centre du pouvoir, où elle découvre une conspiration impliquant un syndicat de voleurs, des fonctionnaires corrompus et un mouvement de résistance. Hanna parviendra-t-elle à retrouver son frère et à découvrir la vérité sur le mystère entourant la ville d'Ericksholm ? Eriksholm est une ville fictive inspirée de la Scandinavie d'avant la Première Guerre mondiale, avec des touches dieselpunk et une architecture rappelant les recoins du sud de la France et les ruelles étroites de Dishonored. Cependant, sous sa beauté visuelle, la ville cache des blessures : une épidémie mortelle de variole, des inégalités sociales et un système politique en déclin. Chaque recoin de la ville semble vivant. Les habitants discutent aux balcons, des affiches de propagande ornent les murs et le bruit des locomotives à vapeur résonne dans les ruelles étroites. Le jeu ne se contente pas de présenter le monde, il nous invite à l'observer : en lisant de vieux journaux, en écoutant les murmures des habitants et en reconstituant des éléments narratifs à partir d'objets dispersés.Le gameplay de ce jeu privilégie la furtivité. Vous utiliserez les capacités de chaque personnage que vous contrôlez et optimiserez les conditions environnementales à votre avantage. Par exemple, allumez le moteur pour masquer vos pas ou éteignez les phares pour empêcher les ennemis de vous voir. Le jeu se compose de 17 chapitres, chacun progressant de manière linéaire. Il n'y a pas de missions secondaires, mais vous pouvez collecter diverses notes pour approfondir vos connaissances et votre histoire. De plus, vous pouvez collecter des objets. Une fois un chapitre terminé, vous pouvez le rejouer librement pour compléter des notes ou trouver des objets que vous n'avez pas encore trouvés. Dans ce jeu, vous contrôlerez d'abord Hanna, qui a la capacité d'étourdir ses adversaires à l'aide de fléchettes et est capable de traverser des conduits d'aération étroits. Au fil de l'histoire, c'est ce qui rend Hanna si forte dans sa lutte contre la tyrannie : non seulement son courage, mais aussi la subtilité de ses expressions et de ses gestes. Ses animations faciales dans les cinématiques transmettent des émotions plus profondes que de longs dialogues. Ce n'est pas un personnage fait pour être admiré, mais pour être compris, ce qui lui donne un côté authentique. Les personnages secondaires comme Alva et Sebastian ont également une certaine profondeur. Alva, la meneuse des enfants des rues, est un mélange de Fagin et de mère protectrice. Sebastian, l'homme imposant capable d'étrangler ses ennemis, cache un passé sombre qui se révèle peu à peu. Leurs interactions avec Hanna créent une dynamique complexe et touchante.Mécaniquement, Eriksholm est un jeu d'infiltration isométrique qui ressemble davantage à une combinaison de gameplay de type Hitman Go et de narration de type A Plague Tale. Chaque niveau est un casse-tête exigeant précision, et non improvisation. Vous rencontrerez d'autres personnages qui vous aideront. Alva peut lancer des pierres pour distraire ses adversaires et briser des lampes, et il peut également grimper sur des tuyaux fixés aux bâtiments ou aux maisons. Sebastian, un homme imposant, peut étrangler ses adversaires par derrière et nager. Vous contrôlerez ces trois personnages jouables un par un pour surmonter les défis existants, vous devrez donc penser à des moyens créatifs et efficaces pour maximiser toutes leurs capacités. Cependant, ce jeu n'est pas un bac à sable. Il est très structuré, avec une solution optimale pour chaque défi. Cela peut sembler restrictif pour les joueurs qui aiment expérimenter, mais pour ceux qui aiment la stratégie et la planification, Eriksholm est un véritable paradis du défi. Le système audio est un élément crucial. Les bruits de pas sur le parquet, le vol des oiseaux ou le bourdonnement des machines peuvent être à la fois réconfortants et menaçants. L'absence d'affichage tête haute (HUD) distrayant permet de transmettre toutes les informations par le biais d'images et de sons, créant une expérience plus immersive et élégante. Dommage en revanche que le jeu ne soit pas disponible en version physique pour le moment.Les aspects visuels et sonores de ce jeu sont parmi les plus attrayants. Visuellement, malgré son caractère indépendant, il offre une qualité visuelle exceptionnelle. Vue en perspective isométrique, la ville d'Eriksholm ressemble à un diorama vivant. L'éclairage naturel, les textures des bâtiments et les animations des personnages sont tous conçus avec un niveau de détail incroyable. Les cinématiques rivalisent avec celles des jeux AAA, avec des expressions faciales subtiles et significatives. Le jeu est également optimisé, tournant de manière stable et fluide à 60 images par seconde, rendant le gameplay encore plus immersif. En termes de qualité sonore et de narration, Ericksholm offre étonnamment d'excellentes scènes cinématographiques. Les interactions entre les personnages et les PNJ dynamisent également l'ensemble, évitant ainsi les moments ennuyeux. L'audio complète parfaitement l'atmosphère. Le doublage, notamment celui de Hanna interprété par Rosie Day, est parmi les meilleurs de l'année. La musique ne submerge pas le public, mais crée un paysage émotionnel profond. Bien qu'Eriksholm ne soit pas un jeu offrant une grande liberté d'exploration ni une grande rejouabilité, il offre quelque chose de plus rare : une expérience personnelle, touchante et philosophique. Il nous invite à réfléchir à l'injustice systémique, au courage du silence et à la façon dont une petite décision peut tout changer. Le jeu aborde également les thèmes de la communauté et de la solidarité. Au départ, Hanna est protégée par ses voisins qui la connaissent. Mais lorsqu'elle quitte cet environnement, elle devient une étrangère et vulnérable. C'est une métaphore de la façon dont les systèmes peuvent paralyser les individus lorsqu'ils sont séparés de leur communauté.Avec son gameplay de plateforme stratégique et furtif, combiné à une narration solide et à des graphismes saisissants, Ericksholm offre une expérience de jeu véritablement immersive. C'est un jeu indépendant à découvrir cette année. Eriksholm: The Stolen Dream est la preuve qu'un jeu n'a pas besoin d'être un succès pour être significatif.