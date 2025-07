Dunk Dunk est un jeu totalement arcade où le dunk est primordial, et où les autres règles du basketball ne s'appliquent même pas. En fait, il y a bien deux équipes qui s'affrontent et notre objectif est de marquer un certain nombre de points plus rapidement que nos adversaires. Sauf que pour y parvenir, nous devons toucher le panier mentionné plus haut, qui est une section de l'écran dédiée au ballon. Pour que le jeu comptabilise notre réussite, le ballon doit parfaitement s'insérer dans ce cercle. Et évidemment, la procédure est facilitée par les dunks classiques. En volant vers le panier, nos personnages peuvent déplacer leurs bras sur tout leur axe. Vous devez vous tourner et manœuvrer pour garantir la réussite du jeu. Bien sûr, en raison de la folie omniprésente du Dunk Dunk , de nombreux modificateurs permettent de pimenter les modes de jeu. Par exemple, le cercle/panier peut être considérablement plus grand et le ballon peut ne plus ressembler à un ballon de basket. Tout est conçu pour que le jeu reste dynamique, que le rythme soit nerveux et que les matchs offrent des moments de plaisir instantanés aux joueurs présents. Les commandes sont simplifiées à l'extrême. Un double appui sur un saut se transforme en une course, vous pouvez bloquer en allongeant le corps de votre personnage, et il y a les fonctions de lancer utiles. Vous attrapez le ballon en marchant dessus, ce qui ne fait qu'ajouter au chaos voulu du jeu. Les personnages en trois parties (tête, torse, jambes) sont similaires, rappelant une bagarre avec un enfant qui aurait rassemblé tous les jouets de différentes marques. Les assemblages offrent de nombreuses possibilités de collaboration avec des développeurs indépendants. Yooka , Laylee , Berserk Boy et Plucky Squire sont déjà là . Les possibilités sont infinies, même si chaque personnage n'est, bien sûr, qu'un skin. Avec une tenue et une couleur différentes, mais avec les mêmes capacités que les autres.Dunk Dunk est un jeu taillé pour le multijoueur. Que vous jouiez avec un ami ou en équipe adverse, plus il y a de joueurs, mieux c'est. Il existe des modes quasi-solo (contre l'IA) et des modes imitant une carrière (ou plutôt, gagnant en popularité au fil des matchs), mais malheureusement, le jeu est loin d'être à la hauteur de la norme à cet égard. Le contenu est encore trop réduit et débloquer le tournoi ne change pas grand-chose. En gros, le résultat est toujours le même. Il faut aussi savoir que le réservoir s'épuisera beaucoup plus vite en solo. Le clou dans ce cercueil est peut être l'absence de jeu en ligne. On est obligé de jouer devant un seul écran, ce qui limite nos options et est difficile à accepter de nos jours. Les terrains et plateaux sont variables, ce qui nécessite parfois de s'adapter aux tremplins et autres obstacles omniprésents. Mais quelle différence cela fait-il ? Vous pratiquerez toujours un sport limité, avec des commandes et des options d'action tout aussi limitées. Cela étant, le mode quatre joueurs est addictif et les mécaniques de jeu sont assez simples à utiliser.DUNK DUNK est très simple à prendre en main, même si vous n'aimez pas les jeux de basket. C'est une expérience multijoueurs amusant pour un temps, bien que le jeu manque de contenu sur la durée.