ESET : position renforcée dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les plateformes de protection des terminaux

Pour ESET, ces progrès témoignent de son engagement continu dans l'innovation, d'un développement centré client et de sa stratégie pour fournir des solutions de protection des terminaux hautes performances aux entreprises dans le monde entier. Comme indiqué dans le dernier Magic Quadrant de Gartner pour la protection des terminaux, où ESET est reconnu comme Challenger, « ESET PROTECT est parfaitement adapté aux petites et moyennes entreprises qui désirent des solutions performantes de prévention et de protection des terminaux. »« Nous sommes fiers de voir nos progrès reconnus par Gartner », a déclaré Pavol Balaj, Chief Business Officer chez ESET. « Notre meilleure position dans le Magic Quadrant des plateformes de protection des terminaux démontre notre engagement indéfectible à fournir des solutions de cyber sécurité performantes, fiables et accessibles. Ce progrès témoigne de notre engagement envers nos clients et notre excellence en cybersécurité. Nous continuons à nous concentrer sur l'aide aux organisations de toutes tailles pour qu’elles restent résilientes face à un paysage de menaces toujours plus complexe. »Le Magic Quadrant de Gartner pour EPP inclut les points clés suivants d'ESET :• Expérience client : ESET est reconnu pour la réactivité et la pertinence de son support technique et de gestion des comptes.• Activités : ESET se concentre largement sur la R&D en EPP, la majeure partie de son chiffre d'affaires provenant des produits EPP.• Stratégie géographique : ESET fonctionne en plusieurs langues européennes et asiatiques, s'adressant ainsi à un public mondial.Par ailleurs, le Magic Quadrant décrit ESET comme « un fournisseur qui supporte la gestion d'EPP dans le cloud, en mode hybride et sur site (y compris en mode air gap). En plus de l’EPP, ESET propose des contrôles de sécurité pour l'espace de travail, tels que la sécurité des e-mails.Comme détaillé dans le rapport, les nouvelles innovations d'ESET comprennent une fonctionnalité propriétaire de restauration des rançongiciels, l'intégration de l'IA PC avec Intel - réduisant la charge du processeur des terminaux, ainsi qu'une évaluation des vulnérabilités et une gestion étendue des correctifs sous Windows, macOS et Linux. Ces progrès s’inscrivent dans le planning d'ESET visant à améliorer la multi-location, les intégrations tierces et l'expansion dans des domaines de sécurité connexes tels que la protection des identités et des charges de travail.Confirmant l'excellence technique d'ESET, le rapport Gartner® Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms2 2025 souligne : « ESET PROTECT offre une protection fiable des terminaux, avec une efficacité de protection élevée et une gestion cloud robuste. Ses capacités de gestion hybride éprouvées offrent un fonctionnement efficace dans des environnements à connectivité limitée ou intermittente. Elles soutiennent la conformité et la protection des organisations ayant des exigences réglementaires strictes de résidence des données. »ESET PROTECT est une plateforme de cybersécurité complète conçue pour répondre aux besoins évolutifs des organisations modernes. S'appuyant sur des décennies d'expertise et d'innovation continues, elle offre une approche de sécurité axée sur la prévention (Prevention-First approach), intégrant technologies et services de sécurité avancés au sein d'une solution unique et évolutive.Découvrez ici la plateforme ESET PROTECT.Découvrez ce que les analystes, les tests indépendants et les professionnels de l'informatique disent à propos d'ESET et de ses solutions sur saying about ESET and its solutions.A propos d’ESETFondée en Europe, ESET® est le leader européen en cybersécurité et possède des bureaux dans le monde entier. L‘entreprise offre une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, protégeant ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d‘appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et faciles à utiliser.La technologie ESET est « Made in EU » et dispose d‘une détection et d‘une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du monde numérique exige une approche progressiste de la sécurité : ESET s'engage dans une recherche de pointe et une veille stratégique des menaces, avec le soutien de centres de R&D et d'un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez ses réseaux sociaux, podcasts et blogs ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X et https://www.est.com/be-fr/.