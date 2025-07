Les limitations matérielles ne sont pas nouvelles pour les jeux vidéo. La plupart des jeux auront des concessions mineures (voire importantes) de la vision des développeurs simplement pour que leur jeu fonctionne correctement. Black Desert est un exemple parfait d'un jeu avec tant d'idées et tant de potentiel, mais ce potentiel a un coût important. Ce MMORPG a été publié pour la première fois en 2015 sur PC et a été publié sur console en 2019, mais le développeur Pearl Abyss vient tout juste de publier Black Desert sur PS5 et Xbox Series. À première vue, Black Desert ne fait rien que d'autres jeux du genre n'ont pas déjà fait. C'est un monde fantastique avec un motif similaire à celui du Seigneur des anneaux ou de World of Warcraft : Gobelins, diablotins, nains, soldats médiévaux, etc. Le jeu a comme slogan «Devenez votre vrai moi», ce qui convient en raison de la précision ridicule de la personnalisation du personnage. Choisissez une classe (il y en a vingt parmi lesquelles choisir), personnalisez votre personnage et c'est parti. Vous pouvez vous perdre dans les détails des options de personnalisation, que certaines personnes vont adorer. Une fois que vous êtes libéré dans le monde immense, il y a beaucoup à faire. Peut-être que les joueurs de MMORPG plus expérimentés s'installeront plus rapidement, mais il y a tellement de choses à l'écran lorsque vous commencez. Le schéma de contrôle actuel était simple une fois que nous avons compris les bases. Cependant, apprendre les couches de systèmes que le jeu a sous le capot est intimidant et il n'y a pas beaucoup de tutoriel. Il a fallu plusieurs heures pour avoir l'impression de comprendre à quoi servait chaque option de menu et même là, la confiance manquait.Il y a tellement d'équipement avec de multiples façons de tout mettre à niveau, des dizaines de choses dans l'arbre des compétences, la gestion des stocks, une économie de base pour l'achat, la vente et le commerce et bien plus encore. C'est ainsi que les joueurs peuvent vivre dans un monde de jeu pendant des centaines d'heures. Sachez simplement que vous allez probablement devoir consacrer beaucoup de temps à le comprendre. Alors que la taille du monde et la quantité de choses que vous pouvez y faire (il y a même un mini-jeu de pêche) sont impressionnantes, tout le reste en souffre. C'est le compromis de ce jeu. La présentation est tout simplement perfectible dans l'ensemble. Les graphismes sont bons, pas super, pas moche, c'est moins granuleux et flous que sur PS4 et Xbox One, mais ce n'est pas non plus la révélation attendu. L'histoire est si générique que nous nous sommes retrouvés à sauter rapidement dans le dialogue, qui est principalement livré sous forme de texte. Il y a généralement de l'audio pour accompagner le texte. Il y a aussi des scènes cinématiques occasionnelles. L'un des éléments les plus faibles est que lorsque vous parlez à un personnage pour une quête, ce que vous ferez ad nauseam, vous obtenez une animation répétée d'une bouche en mouvement et d'un mouvement de la main bien après que le personnage ait fini de parler.Le plus gros problème que nous avons eu sur la précédente génération était les problèmes de performances du jeu. Sur PS4 et Xbox One, il était clair que les consoles ne pouvaient pas exécuter Black Desert correctement, désormais sur PS5 et Xbox Series, le titre tourne en mode performance à 60fps, une grande amélioration par rapport à avant. Il est évident dès le premier regard sur l'interface utilisateur qu'il s'agit d'un jeu principalement conçu pour un PC avec un clavier et une souris lorsque vous êtes assis devant un moniteur. Mais là nous sommes sur console et l'interface utilisateur reste encombrée de petits textes, d'icônes floues et menus complexes. Au moment où le jeu se lance vous appuyez sur quelques boutons pour vous connecter, charger la liste des serveurs, rejoindre un serveur, sélectionner votre personnage et charger le monde. Là encore, sur la précédente génération quand nous allions dans une zone animée comme un village, le jeu se transformait en diaporama. Si vous parcouriez cette zone, les personnages ne se chargeaient pas à temps et apparaissaient comme des silhouettes sombres jusqu'à ce que le modèle de personnage soit chargé. A présent, le titre est beaucoup plus stable et performant sur la génération actuelle de consoles, ce n'est pour rien que Pearl Abyss a annoncé que le jeu ne serait plus soutenu sur PS4 et Xbox One, afin de pouvoir disposer des mises à jour identiques à la mouture PC.Il y a d'autres choses positives dans le gameplay. Surtout, les attaques sont très amusantes et deviennent de plus en plus badass à mesure que vous débloquez davantage l'arbre de compétences. Le combat comporte un jeu d'épée à la troisième personne relativement simple (il existe également plusieurs classes avec des arcs). Il vous demande principalement de spammer des attaques contre un grand nombre d'ennemis. Plusieurs quêtes vous demanderont de vaincre un certain nombre d'un type ennemi pour terminer la tâche. Il y a des bataillons d'ennemis qui se moquent comme des idiots - pour la plupart ignorants - qui n'attendent que vous pour les massacrer. Il y a des combats de boss à la fin d'une série de quêtes et ceux-ci nécessitent un effort et une stratégie. Même dans ce cas, nous ne sommes pas dans Dark Souls . Regardez, c'est simple, générique et généralement incontestable, mais les attaques spéciales ont un bon rendu. Faire apparaître un cyclone sur vos ennemis, c'est divertissant. C'est génial de sauter dans les airs et au sol avec un effet de vent. Il est satisfaisant de lancer un poignard qui attaque à plusieurs reprises plusieurs ennemis pendant quelques secondes. A noter que le jeu de base est vendu 9.99€ mais l'édition Mythique monte à 109.99€.Black Desert est un monde immense avec tant de profondeur dans tant d'aspects différents, mais aussi des inconvénients importants. Il y a beaucoup à faire et désormais, le jeu sur consoles est beaucoup plus stable qu'il ne l'était sur la génération précédente.