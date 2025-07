Duncross contre les créatures du mal

Sir Duncross, le célèbre chasseur de monstres, et son humble scribe, le Père McKellen, sont engagés pour tuer le monstre légendaire de l'île de Shore Tower. Cependant, les secrets de l'île sont profondément ancrés et, lorsque le pouvoir d'un dieu ancien est libéré, ils découvrent bientôt que ce sont eux qui sont traqués.Le romancier graphique londonien Derek Laufman est passé sans effort de la bande dessinée tous publics à un art séquentiel plus mature. En d'autres termes, ce livre est une aventure de donjon avec des jurons et un thème adulte très consistant qui pourrait passer inaperçu aux jeunes lecteurs : la complexité de la foi. La lecture emmène les lecteurs dans un monastère plongé dans l'ombre, pillé par des forces inconnues. Le père McKellen cherche des réponses sur la mort de ses compagnons saints, et engage le chevalier à l'épée large, Sir Duncross, pour gérer tout le complexe surnaturel. Vous pouvez apprécier l'histoire comme un récit d'aventure simple et percutant, racontant l'histoire de deux tueurs de démons faisant ce qu'ils font le mieux. Mais si vous approfondissez ce combat superficiel et observez l'interaction entre les deux hommes, vous remarquerez une différence dans leurs croyances. C'est le Père McKellen, l'homme d'église, qui, confronté aux preuves irréfutables de l'existence des créatures infernales, pose une question rationnelle : « Comment est-il possible que des démons errent dans notre monde ? » Sir Duncross, entre deux coups de sa large lame résonnant d'effets sonores tels que « Tranche », « Tranche » et « Coup de poignard », expose sa croyance en un ordre plus ancien : il place sa foi en des dieux, et non en Dieu. Le monothéisme ne l'impressionne guère. « Votre Église ne recherche-t-elle pas encore la vérité ? » interroge le combattant au prêtre, révélant son dégoût pour les chefs religieux qui ne sont pas francs avec leurs fidèles sur la nature du mal. Comme pour les précédentes créations de Laufman, c'est une aventure amusante, élégamment rendue, qui a donné matière à réflexion. Le dessin de Laufman est un régal pour les yeux, et ça marche étonnamment bien malgré son style très cartoon. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça joue plutôt bien avec les tropes du genre.Un récit de dark fantasy sympa, un genre de mélange entre Hellboy et The Witcher. Le dessin de Laufman est un régal pour les yeux, et ça marche étonnamment bien malgré son style très cartoon.Date de sortie : 30 Avril 2025Editions : Aventuriers d'ailleurs