Développé par Room13Games, Last Guest est un court jeu d'horreur indépendant ... qui se termine littéralement en vingt minutes. L'intrigue est assez banale : le personnage principal arrive dans un motel où vit un tueur qui tue tous ceux qui s'en prennent à lui. Le jeu ne nous dit pas vraiment quoi faire, si ce n'est d'éviter à tout prix la chambre numéro 8. Mais comme il n'y a rien pour identifier les chambres (rien n'est inscrit sur les portes) et que le concierge est un homme très bizarre, il peut être difficile de savoir où aller. Ce jeu recèle ses propres secrets qui ne demandent qu'à être découverts. Cependant, l'atmosphère n'est pas particulièrement effrayante. Il n'y a aucune tension car la musique calme indique très clairement que rien de terrible ne se produira. De plus, les hurlements sont prévisibles, par exemple dans la scène où le maniaque nous observe à travers le mur ou lorsqu’il sort de sa voiture. L'hôtel est bien sur rempli de personnages étranges, de couloirs peu réjouissants, mais il n'y a aucune énigme à la clé ni quelconque puzzle. Dans l'ensemble, l'aspect technique est là où Last Guest s'en sort le mieux offrant des graphismes et des éléments aussi réalistes que possible. Cependant, certains détails pourraient être peaufinés, Last Guest prend parfois les traits d'un simulateur de marche tant il y a peu d'action à effectuer. En outre, il serait bon de corriger les terribles bugs de collision qui empêchent parfois de progresser. De même si les textes sont localisés en français, les dialogues n'ont souvent aucun sens, la traduction automatique semble être à l'œuvre et n'espérez pas vous en sortir aisément avec les menus terriblement encombrés. Difficile d'être trop exigeant néanmoins, c'est le premier jeu d'un jeune studio et le titre est actuellement vendu 3.10€ sur Steam, ce qui est amplement correct.Last Guest est un jeu d'aventure très court et qui aurait mérité d'avoir une intrigue plus développée. C'est presque un prélude qu'on nous propose aujourd'hui. Pourtant, la réalisation est plutôt agréable et le titre propose des moments intéressants malgré une traduction parfois étrange.