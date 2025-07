L'Anneau de Gygès tome 1

L'Anneau de Gygès (Gyges no Futari) est une série en sept tomes publiée au Japon aux éditions Shogakukan. Takeru est un mangaka qui déteste son éditeur. Son assistant Hinata n'a lui aucune confiance en son talent. Dans le cadre de leurs recherches, ils visitent le sanctuaire Kumomi Hachimangu, où subsistent des légendes de personnes disparues. Alors qu'ils passent leurs journées sans succès, ils font chacun un vœu ... mais c'est aussi le début de leur incursion sur le chemin de l'enfer : le pouvoir d'effacer et celui de disparaître. Voici l'histoire de deux hommes qui acquièrent le pouvoir surnaturel d'invisibilité et le suivent jusqu'à leur perte.Takeru, un mangaka dans une période creuse, et Yu, son apprenti qui n'arrive pas à trouver l'inspiration qui le fera sérialisé, vont prier dans un temple. Mais leur vœu profond n'est pas tout à fait celui qu'on pourrait attendre. Takeru voudrait se débarrasser de son responsable éditorial qui lui mène la vie dure, et Yu aimerait simplement disparaitre. Et c'est précisément ce qu'ils vont obtenir... Takeru va acquérir la capacité de rendre les choses invisibles, et Yu de le devenir lui même. Ils vont vouloir utiliser ça comme inspiration pour leur nouvelle série, mais tout ne va pas se passer comme ils veulent. Takeru va tuer son responsable qui avait découvert son pouvoir et avait dépasser les bornes, et va tout faire pour le cacher à Yu, qui lui veut utiliser son invisibilité pour devenir un héros comme ceux de son maitre qu'il admire tant Voici un thriller fantastique qui commence très fort. On part sur deux personnes au profil bien distinct, mais au pouvoir similaire. L'un veut absolument ne pas pervertir le second, qui lui veut vraiment s'en servir pour faire le bien. L'invisibilité est vu comme quelque chose de mauvais, car on pense tout de suite à des choses illégales ou immorales quand on pense à ce pouvoir, et bien que Takeru ne voulait pas s'en servir comme ça, il a fini par tuer et se débarrasser du corps. C'est le début des ennuis pour cet homme qui d'un côté, doit cacher son crime, et de l'autre, a vraiment besoin de se faire sérialiser pour vivre. Et le jeune Yu qui s'excite à vouloir faire le bien avec son pouvoir n'aide pas forcément les choses. Cette série sera assez courte, ce qui est un bon point pour un thriller, genre qui doit éviter de partir dans tous les sens pour relancer une intrigue qui n'en a pas forcément besoin. Le manga semble être un mélange de trois histoires : un suspense profond, un manga de héros pour garçons et la success story d'un dessinateur de manga . Les illustrations sont réalistes et effrayantes, mais elles deviennent ensuite comiques et dérangeantes.Le dernier opus de Takahiro Kato, connu pour des œuvres comme « Jinmen ». Il s'agit de l'histoire d'un mangaka, mais aussi d'un suspense psychologique aux scènes sanglantes, dans lequel un homme s'éveille à un pouvoir surnaturel et se retrouve mêlé à un incident. La façon dont cet équilibre est atteint est intéressante. Bon, la fin ne sera probablement pas heureuse (rire amer).Date de sortie : 07 Mai 2025Editions : Ki-oon