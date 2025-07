Si le premier volet de Choice of Life était une sorte de galop d'essai, le second une bonne histoire interactive, le troisième - Choice of Life: Wild Islands - renforce toutes les caractéristiques qui ont fait la popularité de la série. Son style visuel agréable nous plonge dans l'atmosphère de l'époque et du lieu de l'action. L'intrigue est véritablement non linéaire, où les choix du joueur comptent vraiment, et où quelques étapes apparemment anodines peuvent mener l'intrigue dans une direction totalement inattendue. C'est un humour sain et non vulgaire, tant oublié de nos jours, grâce auquel le jeu peut être joué avec des enfants. Et, cerise sur le gâteau, le jeu contient d'élégantes références à la culture populaire, à la musique et aux œuvres contemporaines. Hélas, tout ce beau discours rencontre un écueil de poids : Le jeu n'a toujours pas été traduit en français (il y a pourtant l'allemand et l'espagnol proposés) et ce semble manquement fera éloigner de nombreux joueurs de cette production indépendante. On ne s'étendra pas sur l'intrigue, qui est d'abord simple et claire. Vous incarnez un marin ordinaire, embarqué par hasard sur un navire voguant vers l'inconnu, à l'ère des découvertes géographiques et de la colonisation. Le personnage principal n'a pas vraiment d'histoire, ce qui vous permet de vous immerger pleinement dans l'instant présent, sans être distrait par un passé inconnu. Mais suite à un tourbillon d'événements, le navire n'atteint pas sa destination et nous nous retrouvons seuls sur une île tropicale pleine de secrets et de mystères. Malgré une certaine habitude et une aptitude à survivre, les aventures ne s'arrêtent pas là et le joueur se retrouve involontairement à la croisée de deux mondes, dans l'esprit de cette époque, où chaque camp a ses propres objectifs, valeurs et aspirations.Le fins et les chemins sont si nombreux qu'après avoir terminé le jeu une fois, vous ne verrez même pas le quart des options et des dénouements. Ce jeu vous garantit de passer d'agréables soirées. Le jeu a tiré les leçons du passé : si nous sélectionnons une carte, elle s'affiche la fois suivante dans un cadre vert, avec nos succès ou nos échecs, ce qui nous permet d'essayer de nouvelles façons d'obtenir de nouveaux succès. Il convient également de souligner la partie RPG du jeu. Dans cette partie, les éléments comme la présence d'un objet ou d'une compétence sont mieux mis en valeur. Nous aurions néanmoins apprécié un système plus libre, où une branche secondaire entière de la carte mène à une compétence ou un objet, sans empiéter sur l'intrigue principale (comme, par exemple, avec le coffre au singe). Il serait également bon que les développeurs repensent l'interface : ajouter une indication des options qui complètent la chaîne, celles qui donnent simplement des informations, sans faire passer le jeu à l'étape suivante, et celles qui constituent un choix scénaristique important. Sinon, il arrive que l'on fasse des choix sans savoir si cela aura un impact sur l'avenir.Assurerez-vous la paix ou vivrez-vous une aventure audacieuse ? C'est vous qui prenez les décisions, encore et encore dans Choice of Life. Ce nouvel épisode ne manque pas de charme mais il est hélas encore proposé uniquement en anglais ...