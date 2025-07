Promise Cinderella tome 4

Promise Cinderella est un manga qui a connu seize tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Hayame a un sens aigu de la justice et essaie toujours de le défendre, que ce soit dans la rue ou envers son mari. Mais elle se retrouve à la rue lorsqu'il déclare son mariage terminé après une liaison de sa part. Sans abri et sans travail, la jeune femme erre dans les rues et rencontre Issei, un lycéen de dix ans son cadet, qui lui fait une offre sur un coup de tête. Elle recevra un abri et de la nourriture si elle est prête à participer à ses jeux. Mais Hayame est-elle vraiment prête pour quelque chose comme ça ?Malgré tout, Hayame et Issei semblent se rapprocher petit à petit, et Hayame se promet de quitter la maison d'ici six mois. Lorsqu'il apprend qu'il ne leur reste que peu de temps à passer ensemble, il commence à s'inquiéter. Pendant ce temps, Seigo, le directeur adjoint et frère aîné d'Issei, débarque au ryokan et, soudain, Hayame et lui se retrouvent seuls dans un restaurant chic… Voilà un quatrième tome très dynamique entre avec l'apparition du mystérieux Seigo, le frère aîné d'Issei, un personnage destiné à avoir un impact certain sur l'histoire. D'abord, Hayame et lui se sont rencontrés dix ans plus tôt, à une époque très difficile pour la jeune fille, et Seigo semble désormais très intéressé par le fait de passer du temps avec elle. Ensuite, il y a la relation complexe entre les deux frères. Malgré quelques attitudes d'enfant gâté, Issei est plutôt attachant : il a grandi dans l'ombre d'un frère vénéré de tous, et la plupart des gens étaient attirés par lui à cause de son nom de famille et de l'argent de la famille Kataoka. Ses manières de harceler étaient peut-être un moyen de combattre cette solitude, de se sentir fort, non pas que cela justifie en rien de tels coups bas. De ce point de vue, Hayame (et certains de ses camarades de classe) fait exception : elle ne s'intéresse pas à la richesse du garçon, mais elle veut être son amie, elle aime passer du temps avec lui. Aucun des deux n'est très doué pour exprimer clairement ses sentiments ; Ils ont tendance à tout garder pour eux. Hayame a tendance à ne compter que sur elle-même, ne s'ouvrant jamais aux autres, mais cette fois, c'est elle qui devra faire le premier pas et s'exprimer. Issei, en revanche, lorsqu'il se sent acculé ou craint d'être blessé, s'enfuit et se cache. Naturellement, la présence de Seigo deviendra sans aucun doute une source d'angoisse. Les sentiments d'Issei sont clairs, et s'il veut gagner le cœur d'Hayame, il ne peut se permettre d'abandonner au premier signe de difficulté. Une autre source probable d'angoisse ? Les opinions non sollicitées des autres. Il y a dix ans de différence d'âge entre les deux protagonistes, et l'héroïne est la plus mature. Compte tenu de la richesse de la famille Kataoka et de la situation particulière des protagonistes, certaines rumeurs ont déjà qualifié Hayame de profiteuse du moment, manipulant le garçon naïf, une femme avide d'argent. Un cas assez évident de deux poids, deux mesures, étant donné que, si les rôles avaient été inversés, cette relation n'aurait pas fait autant de bruit. Issei est convaincu, mais Hayame a encore du pain sur la planche. Pour l'instant, elle le traite comme une sorte de petit frère, et les préjugés pourraient la pousser à garder ses distances. Sans compter qu'elle ne se considère pas comme quelqu'un de spécial, alors il lui faudra du temps pour accepter qu'un garçon plus jeune s'intéresse sincèrement à elle.Un volume d'éclaircissements et de premiers signes amoureux. Quelle satisfaction de lire la réconciliation entre Hayame et Issei ! Certes, le frère aîné est devenu une épine dans son pied, mais il est déjà clair qu'il n'est pas facile à gérer. Ses actions flatteraient n'importe quelle femme, mais même si nous ne faisons que commencer, on voit déjà la grande différence dans la réaction d'Hayame face aux actions de Seigo et d'Issei.Date de sortie : 02 Juillet 2025Editions : Glenat Manga