Altair tome 27

Altair (Shoukoku no Altair) est un manga qui a connu vingt-sept tomes aux éditions Kodansha. Tugrul Mahmud est un jeune fauconnier qui vient d'être nommé Pasha, c'est à dire général de Türkiye. Une promotion à double tranchant puisque un conflit se prépare avec l'état voisin, l'empire Baltrhain, et que l'univers de la diplomatie s'avère jonché de sbires aux intentions assez obscurs. Actuellement, le concile de Türkiye est coupé en deux, d'un côté les va t-en guerre, de l'autre les pacifistes. Mahmud ne se pose pas autant de questions, et commence une quête pour maintenir la paix à tout prix. Au fil de son odyssée et accompagné d'Iskandar, son fidèle aigle royal, il croisera la route de nouveaux ennemis ... mais aussi de quelques alliés. Mais qu'est-ce que Mahmud fera si la guerre devient inévitable ? Il parcourra le monde pour forger son expérience. Bienvenue à l'heure du réel, et même en matière de fauconnerie, il semble loin d'avoir le niveau requis ! Dans le but de redevenir un pacha, Mahmud accumule les missions délicates.Dans une ville frontalière de la province balte dirigée par Zaganos, une rébellion de 10 000 personnes, principalement d'anciens soldats de l'Empire balte, éclate ! De plus, en Türkiye, des généraux conservateurs s'opposent directement à la politique de Zaganos visant à instaurer un État autocratique… Alors que la nouvelle Türkiye oscille entre autocratie et consensus, Mahmud propose un nouveau plan de gouvernance ! Comment le général dirigera-t-il la nouvelle Türkiye ? Le champ de bataille résonne de cris de victoire et de hurlements de défaite. L'histoire épique de généraux où gloire et échec se croisent se conclut en beauté. Bien que l'on puisse imaginer dans une certaine mesure que Zakanos deviendrait ainsi grâce aux nombreux indices, il était émouvant de voir Mahmud, immature et agissant sous l'emprise de ses émotions dans le premier tome, grandir autant au fil de la guerre. Zaganos disait que le protagoniste était nécessaire à l'ère à venir, il aurait donc été facile pour l'intelligent Zakanos d'imaginer que personne ne le suivrait s'il demandait soudainement de grands changements. Bien sur, il a entrepris cette série d'actions pour protéger son pays bien-aimé, pensant que Mahmud était plus apte à ce rôle désormais, plutôt que lui-même, haï par ses ennemis comme ses alliés pour avoir mené la charge visant à renverser l'empire. La bataille finale et les manœuvres politiques étaient imprévisibles et palpitantes. C'était aussi agréable de voir des combats à cheval impressionnants dans le dernier volume. Mahmud est devenu un excellent politicien (et c'est un compliment). Combien de personnes sont capables d'accepter la réalité sans renoncer à leurs idéaux ? Le principal atout de cette longue série réside dans la beauté des illustrations. Le simple fait de les regarder en faisait une œuvre divertissante. Autre particularité : l'absence de descriptions psychologiques des personnages. Ceux-ci expriment rarement leurs pensées profondes à travers leurs propres lignes, ce qui a donné à cette œuvre une impression de plaisir épique et historique jusqu'à la toute fin. Bien que cette histoire ait un épilogue, nous avonsi aussi apprécié la façon dont elle est restée ouverte, suggérant que le monde continue.Le dernier tome offre une fin formidable . C'était rafraîchissant de constater que ce n'était pas la fin de la guerre, mais plutôt le nouvel état du pays. Au final, c'était l'histoire de la bataille entre Mahmud, Zaganos et Louis.Date de sortie : 04 Juin 2025Editions : Glenat Manga