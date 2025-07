Développé et produit par NOSTRA Games, Road Cafe Simulator est un simulateur de gestion de café routier. Le jeu nous offre la possibilité de gérer notre propre établissement, de la préparation des aliments à la gestion et l'entretien de la boutique, en mode solo uniquement. Le cœur du jeu réside dans la gestion quotidienne du restaurant, où chaque journée réserve son lot d'interrogations. Nous devrons nous occuper de plusieurs tâches : commander les ingrédients, gérer les livraisons, cuisiner, servir les clients et garder les lieux propres. Le système de progression vous permet de débloquer progressivement de nouveaux ingrédients et fonctionnalités. Nous commençons à développer un café avec un petit budget de départ, destiné à l'achat de produits. Les œufs seront les produits principaux, et au niveau 14, d'autres types de produits seront disponibles, ce qui compliquera l'exécution des commandes et élargira les possibilités d'action en cuisine. La recette de départ sera des œufs brouillés, hot-dogs, sandwichs et boissons sont également inclus. Un petit aspect économique du jeu nécessitera de maintenir un équilibre dans les dépenses et de prendre en compte le budget pour les commandes ultérieures. À 9 heures du matin, le café ouvre et les premiers clients arrivent. Le joueur prend lui-même les commandes et les traite. Grâce à un patch, des délais d'exécution ont été ajoutés. Tous les clients non servis partent à 21 heures. Le titre ne comporte aucune intrigue, mais se concentre sur la progression de votre restaurant à travers un système de mise à niveau et de popularité. La satisfaction du client influence directement le succès du lieu, nécessitant une attention particulière à la qualité du service et à la rapidité de préparation.D'un point de vue graphique et sonore, le titre fait son travail sans infamie et sans éloges. Le gameplay reste fluide, sans chute de fréquence d'images ni problèmes graphiques évidents. L'action prend place à la première personne, comme dans un FPS, le personnage se déplaçant avec le joystick gauche et la caméra avec le stick droit. R2 permet de courir, L2 de zoomer, Triangle sert à sauter et Rond à s'accroupir. Enfin X est le bouton d'action pour interagir avec les clients ou les machines. Road Cafe Simulator se présente comme un titre solide dans le genre des simulations de gestion des stocks et de service client. Même si le titre est en anglais uniquement, vous apprendrez facilement grâce à un tutoriel simple. Un PC permet d'acheter les ingrédients nécessaire à faire tourner votre commerce, ensuite viendra le temps de passer au plan de travail pour préparer à manger. Le processus est clair et des icônes indiquent l'état de cuisson sur le gril. De nouveaux ingrédients seront accessibles au fil de vos niveaux. Malgré quelques limitations typiques d'un jeu simulator, comme la personnalisation limitée du restaurant et la répétitivité de certaines mécaniques, il offre une expérience assez agréable. La fondation est prometteuse, mais a besoin de plus de contenu et de fonctionnalités pour atteindre son plein potentiel.Road Cafe Simulator est un jeu de simulation plutôt amusant dans l'ensemble mais relativement court.