La série Rune Factory connaît un destin similaire à celui de Persona. Initialement intégrée à la franchise Harvest Moon (aujourd'hui Story of Seasons ), elle a évolué vers une licence indépendante en raison de sa popularité croissante. L'histoire de ce jeu se déroule à l'est de la Terre, sur une terre appelée Azuma. Un jour, un objet géant s'écrasa sur Azuma, provoquant une fissure dans le ciel. Les dieux de la nature disparurent, les montagnes s'effondrèrent et les champs se desséchèrent, laissant les habitants sans espoir. En conséquence, la puissance des runes cessa de circuler. Le protagoniste principal (Subaru/Kaguya) se réveille après avoir rêvé d'un duel de dragons. Il ne se souvient ni du comment ni du pourquoi, mais il entend une voix résonner en lui, lui disant qu'il a été envoyé pour devenir un Danseur de la Terre chargé de sauver le monde de la menace du Fléau, une force maléfique qui contrôle désormais Azuma. Subaru/Kaguya pourront-ils ramener la terre d'Azuma à son état d'origine ? Rune Factory: Guardians of Azuma ne se positionne ni comme un préquel ni comme une suite à Rune Factory 5, mais plutôt comme une série dérivée indépendante. Contrairement à sa licence sœur Story of Seasons, Rune Factory combine des éléments d'aventure fantastique, de combat et de simulation agricole. Dans ce jeu, vous pouvez choisir l'un des deux personnages principaux proposés : Subaru ou Kaguya . Tous deux sont des Danseurs de la Terre envoyés par les dieux pour sauver le pays d'Azuma. Contrairement aux autres séries de Rune Factory occidentalisées, l'univers de ce jeu est basé sur la culture japonaise de l'ère Sengoku.L'un des points faibles de Rune Factory 5 résidait dans sa section exploration, et Marvelous ne reproduit pas cette erreur. Guardians of Azuma a corrigé ce problème en offrant un espace d'exploration assez vaste. Bien que le monde ne soit pas aussi vaste que Breath of the Wild, ce jeu propose un système de carte du monde similaire à celui des anciens JRPG, où vous chevaucherez un dragon. Au cours de votre exploration, vous pourrez récolter diverses matières premières en abattant des arbres, en extrayant des roches ou en récupérant d'autres objets. Vous pourrez également trouver des statues de grenouilles disséminées sur la carte ou simplement balayer la terre devant le temple. Ce que nous apprécions le plus dans l'exploration, c'est le système de voyage rapide depuis le point de sauvegarde, qui réduit le temps de trajet pour atteindre un point déjà franchi. C'est très pratique pour terminer les quêtes inachevées. En termes de combat, le système reste identique à celui du précédent Rune Factory : simple mais toujours efficace. Votre personnage peut porter deux types d'armes simultanément, que vous pouvez changer en cours de combat. Chaque arme possède des animations d'attaque différentes : épées courtes, épées longues, épées jumelles, amulettes à lancer ou arcs et flèches. Nouveauté : une troisième arme, le Trésor sacré , est disponible et peut être déclenchée avec la touche Y. Ce trésor a plusieurs fonctions, comme déclencher des attaques élémentaires et restaurer des points de vie. Cependant, pour l'activer, les points runiques (RP) sont sa principale ressource. Vous ne combattrez pas seul ici, car vous pouvez inviter trois PNJ du village à rejoindre votre groupe. Ces personnages ont chacun leur rôle : Attaquant, Amortisseur, Debuffeur, Soigneur ou Défenseur. Ils jouent leurs rôles avec beaucoup d'ingéniosité, ce qui vous aidera grandement pendant le combat. Cependant, la difficulté finale est facile, ce qui permet de terminer rapidement le combat contre le boss.Envoyé en tant que Danseur de Terre , votre personnage est chargé de ranimer les arbres morts du Fléau en dansant près d'eux. Appuyez simplement sur le bouton A ou X près d'un arbre mort pour qu'il refleurisse. Cette action de danse permet non seulement de ranimer les arbres morts, mais aussi de les utiliser en combat. Il existe plusieurs types de Fléau à détruire ici, qui nécessitent différents outils. Au début, vous ne disposez que de bâtons de bambou et de tambours. Au fil du temps, ces outils de danse se multiplieront, comme les épées de feu, les éventails et autres. Par conséquent, vous devrez faire de nombreux retours en arrière lorsque vous disposerez d'outils plus complets. Tout comme les autres jeux Rune Factory, Gardians of Azuma possède un système de calendrier basé sur les saisons, chacune composée de 30 jours. Le jeu commence au printemps, se poursuit jusqu'à l'été, puis l'automne et enfin l'hiver. Avec autant de jours à parcourir, il est bien sûr nécessaire de prévoir des activités annexes pour ne pas s'ennuyer trop vite. Ce jeu propose de nombreuses activités au village : agriculture, construction, missions secondaires, quêtes de Bond, pêche, baignades dans les sources chaudes, etc. Si vous avez besoin d'un moment de détente loin de l'agitation de l'histoire principale, nous vous recommandons vivement ces activités secondaires. Dans le village, vous trouverez un terrain vide que vous pouvez aménager avec des objets tels que des bâtiments, des décorations, des routes, et même des terres et des graines. La simulation agricole du jeu précédent a été intégrée à une nouvelle fonctionnalité appelée « Construction de village » .Pour créer de nouveaux bâtiments ou objets, vous avez généralement besoin de recettes obtenues lors d'aventures, en trouvant des statues de grenouilles ou en accomplissant des quêtes. Ensuite, vous pouvez vous adresser à un PNJ nommé Takumi pour créer ces objets à partir des matières premières demandées. Lorsque vous entrez dans le mode Construction de village avec le bouton ZR ou que vous équipez un objet appelé Terra Tiller , le temps du jeu s'arrête pour que vous soyez libre d'organiser, de créer, d'organiser, de déplacer des objets sur le terrain fourni sans avoir à vous soucier de manquer de temps ce jour-là. Sur ces terres, on trouve initialement beaucoup de déchets, tels que des pierres, du bois, des mauvaises herbes, etc. Vous pouvez les nettoyer avant d'y déposer les objets souhaités. La construction de ce village est assez addictive, surtout pour ceux qui souffrent de TOC, car vous devrez constamment relever le défi de créer un village de rêve, doté de toutes les installations nécessaires et agréable à regarder. Ah oui, après avoir créé une ferme et un magasin, vous pouvez embaucher des villageois pour gérer la simulation comme il se doit. Par exemple, vous pouvez demander au PNJ A de surveiller l'épicerie, au PNJ B de surveiller la forge, ou encore au PNJ C de s'occuper de la ferme, afin de ne pas vous fatiguer à planter et arroser vos plantes tous les jours.Comme dans les jeux Marvelous Rune Factory et Story of Seasons, vous pouvez renforcer vos liens avec les villageois. Comment savoir si un personnage est susceptible de vous séduire ? La réponse est indiquée par l'indicateur lors de la discussion, ainsi que par la couleur de la barre de son profil dans le menu. Si le PNJ est un partenaire potentiel, un logo en forme de cœur apparaît généralement autour de lui. Sinon, il est remplacé par une étincelle lumineuse. L'indicateur de lien est très clair, car un paramètre de niveau de lien apparaît à chaque discussion. En général, vous ne pouvez inviter ces PNJ qu'à des activités ensemble, comme une promenade, un repas ou des cadeaux. À mesure que le niveau de lien augmente, vous bénéficierez d'avantages, comme la possibilité de les inviter à rejoindre un groupe, à manger ensemble ou à d'autres activités. Quel que soit le personnage principal choisi au début, vous pouvez tous les fréquenter, qu'ils soient de sexe opposé ou de même sexe. L'amour est optionnel, donc aucune pression n'est ressentie. Vous pouvez choisir parmi 15 personnages. Malheureusement, deux personnages potentiels sont bloqués dans le système de DLC : Cuilang et Pilika . Si vous souhaitez vivre une histoire d'amour avec eux, vous devez acheter le DLC « Seasons of Live ». Rien qu'en regardant les graphismes, nous sommes convaincus que Guardians of Azuma bénéficie d'une qualité de production bien supérieure à celle des précédents jeux Marvelous. Les graphismes sont absolument magnifiques, même sur une ancienne plateforme comme la Nintendo Switch. Les modèles des personnages principaux sont de haute qualité, des modèles de haute qualité des personnages principaux aux magnifiques paysages. Grâce à son thème japonais traditionnel, le jeu nous donne envie de visiter chaque lieu un par un. Sur Nintendo Switch 2, les performances sont bien meilleures : le jeu tourne très fluidement, frôlant les 60 ips et est stable. De plus, le temps de chargement est bien plus rapide que sur la première version Nintendo Switch.La musique est l'élément moteur de ce jeu, car elle crée avec brio une atmosphère japonaise traditionnelle parfaitement retranscrite. La bande-son exprime parfaitement chaque instant, des moments sérieux aux moments chaleureux, en passant par les moments drôles. De plus, le jeu bénéficie d'un doublage d'une qualité exceptionnelle. Les interactions sont incroyablement vivantes grâce au talent des acteurs qui doublent les personnages. La qualité du doublage est vraiment impressionnante et excellente. Les personnages principaux et les partenaires potentiels, ainsi que les PNJ secondaires, sont tous deux excellents. Plus étonnant encore, cette qualité exceptionnelle est disponible en japonais et en anglais ; vous n'avez donc pas à craindre que l'un soit inférieur à l'autre. Tous les possesseurs de Nintendo Switch s'accorderont à dire que l'un des principaux obstacles rencontrés hier par Rune Factory 5 était ses performances inégales, réduisant le confort de jeu. Ces inquiétudes persisteront certainement avec la sortie de la nouvelle série. Cependant, elles disparaîtront, car nous pouvons vous assurer que les performances de ce jeu sont bien meilleures que celles de la cinquième série. Toutes les contraintes de performances rencontrées sur la Nintendo Switch 1 ont enfin été complètement résolues sur la Nintendo Switch 2. En termes de contenu, Guardians of Azuma est vraiment dense. Vous pouvez partir à l'aventure pour poursuivre l'histoire, effectuer des quêtes secondaires dans le village, combattre des monstres pour trouver des matières premières ou faire progresser votre personnage, nouer des relations et des romances avec des PNJ, construire le village de vos rêves avec les objets dont vous disposez. Tout au long du jeu, vous ne serez jamais à court d'idées d'activités à faire chaque jour. A noter que si vous achetez le jeu physique Switch 2, la cartouche fonctionnera également sur Switch 1.Plus qu'un simple spin-off, Guardians of Azuma est une révolution majeure pour la série Rune Factory. L'ampleur du monde, les nombreuses activités, les personnages PNJ amusants, la quête de lien entièrement doublée , le scénario bien construit, les combats simples et efficaces, la construction de villages captivante , les graphismes agréables à l'œil, la musique entraînante et les performances nettement plus stables font de Guardians of Azuma le meilleur jeu Rune Factory jamais réalisé. De plus, cet épisode peut également servir de porte d'entrée pour les nouveaux venus dans la franchise ou aux nouveaux possesseurs de Switch 2 qui découvriront un titre agréablement mis à jour depuis la Switch 1.