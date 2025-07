Développé par Flatter Than Earth et publié par Daedalic Entertainment, Once Upon A Puppet est un jeu de plateforme et de réflexion en 2,5D qui se concentre fortement sur l'atmosphère et certaines idées intrigantes liées aux deux protagonistes de l'histoire. Non, Once Upon A Puppet n'est pas lié à The Puppeteer , le jeu de plateforme de Japan Studio sorti en 2013 sur PlayStation 3. Pourtant, le titre proposé aujourd'hui reprend plusieurs éléments créatifs et ludiques du Puppeteer susmentionné, mais emmène son intrigue narrative loin du rideau et de la scène du théâtre. Ou plutôt, nous sommes toujours au théâtre mais dans les « Sous-Scènes ». De plus, les protagonistes de Once Upon A Puppet sont à la fois marionnette et marionnettiste , mais leur rencontre-affrontement est dictée par un lore complètement différent et verra une mise en scène qui n'est pas facilement prévisible et non dénuée d'émotions. Tout cela pour une histoire qui parvient à conquérir avec sa magie, tout en donnant matière à réflexion. Drev est le nom de la marionnette tandis que Nieve est une travailleuse exilée dont le gant se retrouve relié à la marionnette par un fil magique qui entrelace leurs destins, les envoyant dans une aventure faite d'histoires oubliées ou jamais appréciées. On admet que l'ambiance , les décors et même la distribution des personnages sont captivants et cohérents avec le propos du titre qui, même s'il ne dure pas longtemps, parvient, à sa petite manière, à laisser sa marque et à enchanter. Nous parlons de quelque chose d'identifiable comme un conte de fées et qui voit son début dicté par un roi aigri par la disparition de son propre fils et l'abandon des marionnettes et des histoires connexes alourdies par sa propre amertume qui suinte des souvenirs (à reconstruire).Once Upon A Puppet est essentiellement un jeu de plateforme 2,5D avec plusieurs types d'énigmes et de puzzles environnementaux, qui se concentrent tous, inutile de le dire, sur la relation/le lien entre les deux protagonistes. Nous parlons d’un système qui se façonne et s’élargit en fonction des compétences progressivement débloquées et qui permet des résolutions vraiment ingénieuses et satisfaisantes. Au moins quand les choses fonctionnent comme elles le devraient. Essentiellement, Once Upon A Puppet n'est pas un jeu difficile s'il n'y avait pas quelques problèmes purement techniques. Le premier « problème » essentiel concerne la profondeur des scénarios dont le caractère de type Little Nightmare , c’est-à-dire en 2,5D , n’est pas toujours facilement calculable ou intuitif. Tout comme il n’est pas toujours facile de comprendre où aller ou avec quoi interagir. Rien de fondamentalement sérieux mais qui casse tout de même le rythme du jeu avec des éléments non dus à la difficulté pratique du puzzle lui-même (et donc à sa résolution réelle). Des puzzles qui suivent fidèlement les lignes directrices dictées par leurs pairs sans aucun éclat particulièrement innovant ou remarquable. Entre leviers, plateformes sur lesquelles sauter et ennemis mortels à esquiver, la particularité du jeu réside principalement dans le double protagoniste. Comme dans Brothers: A Tale of Two Son, en fait, vous aurez le contrôle de la marionnette et du marionnettiste et vous devrez coordonner les deux pour surmonter l'énigme du moment, en exploitant presque toujours la nouvelle capacité qui vient d'être acquise ou en combinant plusieurs capacités ensemble. Il va sans dire qu'étant deux, le problème lié à la profondeur susmentionnée risque de se multiplier dans certains cas, donnant également lieu à des moments occasionnels de frustration.Mis à part les problèmes techniques, Once Upon A Puppet présente un style graphique très respectable . Les lieux et les personnages eux-mêmes tirent pleinement parti de l'univers du jeu et du concept du théâtre lui-même, tout en parvenant à se distancer délicatement d'autres titres similaires (comme le Puppeteer susmentionné). Oui, tout n’est pas extrêmement détaillé et certains éléments peuvent paraître flous, encore davantage sur Nintendo Switch, mais le résultat final est plus que satisfaisant. Cependant, il y a d'autres écueils à constater en partie alimentés par une transposition console moins que parfaite avec plusieurs chutes de framerate , des éléments qui se figent à l'écran ou d'autres, comme Nieve elle-même, qui disparaissent pour réapparaître. Ce sont des bugs techniques qui ne sont pas constants mais qui brisent la magie du titre et son rythme de gameplay. Le son fait quant à lui son travail, proposant des sons en phase avec ce qui se passe à l'écran et qui parviennent à impliquer sans jamais être oppressant ou redondant. Enfin, il convient de mentionner la présence bienvenue et inattendue des sous-titres français , qui permettent de profiter pleinement du conte de fées, bien que court, de Daedalic Entertainment.Once Upon A Puppet est un jeu de plateforme 2.5D rempli d'énigmes environnementales qui se distingue principalement par ses graphismes, son son et son style. L'univers du théâtre réimaginé par les développeurs satisfait la vue et offre une expérience à sa manière identitaire et complice d'une intrigue qui aurait mérité plus de temps. Le titre, en effet, ne dure pas longtemps et est en plus alourdi par quelques erreurs techniques de trop. Malgré cela, cela reste une expérience de jeu agréable dans sa simplicité.