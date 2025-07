Crows tome 2

Crows a été publié à l'origine dans les années 1990 (1990-1998) et comptait 26 volumes compilés aux éditions Akita Shoten qui se sont vendus à 32 millions d'exemplaires. Cette version française est basée sur l'édition anniversaire nommée « Shinsoban », en 22 volumes. On peut donc dire que Kana mise sur une valeur sûre avec ce manga qui, de plus, a été adapté au cinéma à plusieurs reprises. Son auteur, Hiroshi Takahashi , a également publié jusqu'à très récemment le manga Worst (sur un thème similaire et se déroulant dans le même univers) qui a rencontré un succès commercial considérable. Les thèmes de ce shonen (manga pour adolescents) sont cohérents avec ceux de son genre (combats, amitié, un objectif...), mais il s'éloigne de l'édulcorant certain que beaucoup d'entre eux connaissent actuellement pour nous présenter un protagoniste hooligan , sans avenir et dont le seul but est de devenir le gars le plus dur d'une école habitée par la lie de la société. Le manga suit les aventures d' Harumichi Bouya , un nouvel élève du lycée d'intégration de Suzuran , qui cherche la bagarre et à se frayer un chemin dans la hiérarchie rigide des tyrans après avoir été renvoyé et considéré comme impossible dans de nombreux établissements à travers le pays. Bouya est un combattant, il aime les filles et (pour ne pas être en reste avec les coutumes de ces mangas) il a probablement bon appétit, mais au fond, il a un bon cœur qui lui permettra de s'assurer de nombreux alliés dans son ascension vers le sommet de la pyramide du pouvoir de Suzuran .Dans le monde du manga, un seul volume ne suffit jamais à prouver la validité d'une série. Le rythme même des publications japonaises, la cadence de leurs récits, font que quelques chapitres ne suffisent pas à déterminer si une série nous séduira ou, au contraire, la noiera dans l'oubli. Les rares recueils qui s'affranchissent de cette norme, en revanche, nous captivent, nous intriguent et nous captivent dès le premier numéro, que ce soit par la profondeur de l'histoire, la beauté de leurs illustrations ou, comme c'est le cas pour l'irrévérencieux Crows d'Hiroshi Takahashi , par le charisme irrésistible de son protagoniste. Harumichi Bouya incarne les vertus (et les défauts) de tout bon protagoniste de shonen : il est violent, un peu lent d'esprit, il dévore quand il mange, il est entiché des jupes, il est toujours prêt pour un peu d'humour, et surtout, il a bon cœur au-delà de tous les traits qui agacent ceux qui partagent sa vie. On peut s'attendre à une histoire tragique comme celle de tant d'autres personnages similaires ( Luffy et son triste passé familial, Ichigo et sa mère décédée, Naruto , sa marginalisation... et ses parents décédés...) qu'il aura surmontée en se consacrant corps et âme à son rêve de... devenir le plus fort des brutes de l'école ? Y en aura-t-il une ligue ? Soudain, des titres comme Tenjô Tenge ou Ikki Tôsen viennent à l'esprit , mais Crows se démarque de ces deux-là (tous deux nés après le dernier numéro du manga de Takahashi) sur des aspects clés qui le différencient et le rendent unique. On pourrait dire que Crows est né à une époque plus simple . Libéré du politiquement correct, Takahashi n'a pas eu recours au surnaturel ni au sampler de culottes que représentent ses « successeurs » . Au contraire, Crows nous offre les aventures d'un véritable paria, un garçon que l'école a cessé de soutenir depuis longtemps et qui, à son tour, a tourné le dos à la société pour se consacrer à fracasser des crânes et des tibias. Les personnages de cette série fument, se moquent de leurs professeurs, sortent des couteaux à la moindre provocation et semblent tout droit sortis de Barranquilla. C'est une bande dessinée et un thème impensables dans la congestion générale du nouveau siècle , et c'est précisément pour cette raison que Crows possède un attrait que toutes les culottes déchirées du monde et tous les seins exposés ne peuvent égaler.Dans le deuxième tome du recueil, l'inévitable bataille entre Bouya et la bande de Bandoh éclate . L'issue pourrait décider quel gang prendra le contrôle du lycée de Suzuran , mais cela pourrait rapidement faire perdre au manga son intérêt, non ? Ou peut-être que notre protagoniste est au-delà du combat et de l'intrigue. Game of Thrones convient à quiconque a le sens de la stratégie ; Bouya a déjà démontré dans le premier tome que sa principale mission dans cette vie est de satisfaire ses instincts primaires : manger, trouver de jolies filles et se battre comme un orang-outan. Il faudra bien plus que quelques bandes d'enfants brutalisés pour donner à Harumichi un objectif plus ambitieux. Les colonnes de l'auteur sont intéressantes. Ça parle du statut social inférieur des dessinateurs de manga. Quand il a essayé de demander une certaine carte de crédit, on lui a dit : « Veuillez vous abstenir de le faire cette fois-ci… » ! Une bataille se termine, et la suivante commence. Contrairement à l'adversaire précédent, qui était une force évidente qui dirigeait une école et comptait 100 soldats, le prochain adversaire est effrayant et un loup solitaire. J'ignore sa puissance.Le tome 2 conserve la qualité du tome 1. Tout aussi drôle, les cases sont tout aussi fluides et les combats sont toujours aussi intenses. Espérons que le récit se développera davantage à l'avenir.Date de sortie : 27 Juin 2025Editions : Kana