Crows tome 1

Crows a été publié à l'origine dans les années 1990 (1990-1998) et comptait 26 volumes compilés aux éditions Akita Shoten qui se sont vendus à 32 millions d'exemplaires. Cette version française est basée sur l'édition anniversaire nommée « Shinsoban », en 22 volumes. On peut donc dire que Kana mise sur une valeur sûre avec ce manga qui, de plus, a été adapté au cinéma à plusieurs reprises. Son auteur, Hiroshi Takahashi , a également publié jusqu'à très récemment le manga Worst (sur un thème similaire et se déroulant dans le même univers) qui a rencontré un succès commercial considérable. Les thèmes de ce shonen (manga pour adolescents) sont cohérents avec ceux de son genre (combats, amitié, un objectif...), mais il s'éloigne de l'édulcorant certain que beaucoup d'entre eux connaissent actuellement pour nous présenter un protagoniste hooligan , sans avenir et dont le seul but est de devenir le gars le plus dur d'une école habitée par la lie de la société. Le manga suit les aventures d' Harumichi Bouya , un nouvel élève du lycée d'intégration de Suzuran , qui cherche la bagarre et à se frayer un chemin dans la hiérarchie rigide des tyrans après avoir été renvoyé et considéré comme impossible dans de nombreux établissements à travers le pays. Bouya est un combattant, il aime les filles et (pour ne pas être en reste avec les coutumes de ces mangas) il a probablement bon appétit, mais au fond, il a un bon cœur qui lui permettra de s'assurer de nombreux alliés dans son ascension vers le sommet de la pyramide du pouvoir de Suzuran.Ceux qui abordent ce premier volume de Crows feraient mieux de ne pas s'attendre à quelque chose de profond ou de dramatique, mais plutôt à une dose d'action et d'humour débordante. Takahashi nous offre un protagoniste dont nous ignorons tout du passé (une autre constante du genre) et qui, sous le vernis de l'humour et de la querelle, nous offrira probablement une image bien plus profonde et intéressante. C'est le manga japonais typique des années 90, où tous les personnages ont entre 15 et 18 ans, mais paraissent 42, avec deux divorces, trois enfants et un prêt immobilier, mais plus drôle que la plupart et avec un très bon dessin. Si l'on en croit ce premier volume, il semble être une œuvre consciente de son identité, sans plus que de susciter quelques rires et une petite poussée d'adrénaline. Crows ne cherche pas (ou n'a pas cherché) à briser les codes du shonen , mais il n'en demeure pas moins un manga agréable à lire de la première à la dernière page, et le fait qu'il soit déjà terminé au Japon est un atout pour ceux qui ne souhaitent pas se lancer dans l'achat d'une collection qui pourrait s'étendre à l'infini. L'histoire progresse petit à petit. Au milieu, il y a une chronique de l'auteur qui présente ses dix groupes préférés, et là aussi c'est un témoignage évident aux années 1990. Le style artistique vous rappellera également de nombreuses autres œuvres. Crows n'a rien de nouveau sous le soleil , mais c'est précisément ce qui séduit le plus dans son approche : un manga simple, facile à suivre et qui vous fera rire aux éclats.Ce manga raconte l'histoire de lycéens délinquants qui se battent pour diverses raisons : vengeance, politique de gang, fierté ou simplement envie de se battre. Un très bon exemple de furyo, avec des combats, des personnages, des arcs narratifs et des relations mémorables.Date de parution : 27 Juin 2025Editions : Kana