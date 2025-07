Développé par Nautilus Games, Everdeep Aurora est un jeu de plateforme et d'aventure en 2D, à l'exploration verticale et axé sur l'excavation, similaire à Spelunky et SteamWorld Dig. Le tout est présenté avec des graphismes minimalistes, presque monochromes, rappelant les jeux Game Boy et Undertale. En effet, le jeu parvient à transmettre beaucoup de choses avec seulement quelques pixels, créant un conte de fées sombre qui captive et captive, nous entraînant dans les profondeurs de la terre à la recherche de secrets et de personnalités difficiles à imaginer, mais passionnants à explorer et à découvrir. Dans l'ordre, une terrible pluie de météores a littéralement provoqué l'apocalypse, forçant les populations survivantes à se réfugier dans des labyrinthes souterrains qui, inutile de le préciser, sont devenus leurs véritables foyers. Dans ce monde désolé, nous incarnons le doux rôle de Shell , un jeune chaton qui se réveille avec pour seul message sa mère. Notre chère mère nous demande de la rejoindre dans les profondeurs, et nous ne pouvons donc que partir immédiatement. Complètement dénués de tout équipement, nous ferons nos premiers pas à la surface, où nous rencontrerons le premier des nombreux personnages étranges qui peuplent Everdeep Aurora : une grenouille voyageuse. L'amphibien semble lui aussi déterminé à s'enfoncer dans les profondeurs, et nous la croiserons d'ailleurs souvent lors de notre descente. De plus, il nous servira de mentor et de « sauveteur ». La grenouille, en effet, nous donne les bases pour commencer notre expédition souterraine et, de plus, propose de nous « prendre en charge » dès que nous en aurons besoin.En d'autres termes, la grenouille est celle qui nous lancera la corde pour remonter rapidement du sous-sol (oui, c'est un voyage rapide). Mais au-delà de notre amie grenouille, le monde du jeu regorge d'innombrables personnages qui attendent d'être découverts et/ou écoutés. Nombre d'entre eux dialoguent automatiquement entre eux, que nous pouvons littéralement écouter pour recueillir des informations utiles à l'exploration et à la construction de l'histoire d'un monde de jeu captivant et mystérieux. En effet, nous découvrons que non seulement toute vie s'est déplacée sous terre , certains parvenant même à créer des bars, des pubs et même des jardins souterrains, mais que certains ont même déplacé des manoirs entiers. Et que dire d'un monstre mystérieux qui semble rôder dans les profondeurs les plus sombres de la terre ? Du taureau forgeron qui échange des matériaux contre des améliorations aux bandits étranges et peu recommandables, la faune d'Everdeep Aurora captive efficacement notre attention, créant une mosaïque de personnalités captivantes et convaincantes. Au fil des possibilités et des différentes phases de jeu , on trouve des situations comiques et résolument plus mélancoliques qui donnent lieu à des aventures non linéaires (avec des fins différentes) et dont la durée varie considérablement, de cinq à plus du double, selon nos décisions et notre envie d'explorer et de nous dépasser. De plus, le titre propose une série de missions secondaires optionnelles liées à des zones et/ou à des personnages spécifiques, qui peuvent donner lieu à de courts interludes tout aussi intéressants.Everdeep Aurora doit beaucoup à des titres comme SteamWorld Dig, même s'il sacrifie l'action au profit d'une narration plus riche et d'activités supplémentaires, comme une série de mini-jeux variés (des cartes à la célèbre « griffe » de Toy Story). Ce jeu de plateforme 2D 16 bits fait du minimalisme son point fort, proposant une structure de jeu en partie cyclique mais efficace, valorisant l'exploration et l'art de creuser avec habileté. En effet, il vous faudra choisir avec soin les chemins à emprunter et ceux à laisser ouverts, au fil de votre inexorable descente. Une descente qui présente une série d' obstacles environnementaux variés , agrémentés d' énigmes souvent ingénieuses , qui ne sont pas exclusivement liées à la perceuse. Il va sans dire que, compte tenu de la nature du jeu, la perceuse est l'outil principal que nous utiliserons. Notre perceuse peut être améliorée pour augmenter son efficacité et, surtout, sa durabilité. En effet, elle est équipée d'une batterie qui se décharge au fur et à mesure de son utilisation. Pas d'inquiétude, vous pouvez la recharger à certains endroits. Outre la batterie , il faudra également surveiller l'inventaire , toujours présent à l'écran. À cet égard, Everdeep Aurora concentre l'expérience de jeu sur une petite zone de l'écran, sacrifiant les côtés pour la carte, l'inventaire et la batterie de la foreuse. Ainsi, nous aurons toujours tout à portée de main, sans interrompre le gameplay. Ce choix, non seulement lié au gameplay, mais aussi à l'esthétique, met en valeur le caractère minimaliste qui en ressort sous un jour encore plus positif.Personnellement, nous avons beaucoup apprécié le style visuel d'Everdeep Aurora . C'est une référence nostalgique à l'univers de la Game Boy et au-delà, combinée à une remarquable attention portée aux détails, tant sur le plan esthétique que dans les animations. Le choix d'utiliser un nombre limité de couleurs par biome confère aux zones une forte identité et facilite l'orientation ainsi que la présentation de certains types de lieux. La variété, à cet égard, est remarquable et appréciable. La conception des niveaux est agréable et fonctionnelle, et même s'il n'est pas toujours évident de comprendre où l'on peut sauter, le résultat global d'Everdeep Aurora est satisfaisant et captivant. L'aventure de Shell est également captivante grâce à une bande-son de qualité , qui parvient à fournir un accompagnement adéquat sans jamais être redondante ou agaçante. Il convient également de souligner les bonnes performances obtenues dans les deux modes de jeu hybrides de Nintendo, même si la version portable, en tant que telle, apporte un regain de nostalgie supplémentaire.Everdeep Aurora est avant tout une expérience, agrémentée d'une histoire fantaisiste et riche en éléments captivants qui nous donnent envie d'y revenir. Le gameplay, assez simple et sans innovation, contraste avec un style graphique minimaliste mais efficace et nostalgique qui donne vie à un monde souterrain unique et intrigant à explorer. Bien que clairement inspiré par d'autres titres, Everdeep Aurora parvient à forger sa propre identité, captivant ceux qui savent dépasser son apparente simplicité.