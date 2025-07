Twice as Nice, Mr. Bricolage, Paprika, XÂ²O et Dreambaby choisissent Mollie comme partenaire de paiement en BelgiqueÂ 

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le prestataire de services financiers Mollie a accueilli plusieurs nouveaux clients prestigieux au cours du premier semestre 2025, dont Twice as Nice, Mr. Bricolage, Paprika, X²O et Dreambaby. Ces nouvelles collaborations démontrent que Mollie offre une réelle valeur ajoutée même pour les grandes entreprises, en simplifiant leurs processus financiers.Avec 55 magasins répartis dans toute la Belgique, Twice as Nice est devenu une référence incontournable pour les amateurs de bijoux intemporels et de luxe abordable. La chaîne est connue pour ses collections élégantes, appréciées tant en ligne qu’en magasin. En collaborant avec Mollie, Twice as Nice garantit une expérience de paiement fluide, sécurisée et conviviale, que ce soit en boutique ou sur son site web.Mr. Bricolage est une marque de confiance depuis des années pour tous les bricoleurs désireux d’améliorer leur maison ou leur jardin. En plus de son vaste assortiment en magasin, l’enseigne mise fortement sur le commerce en ligne. Pour offrir une expérience utilisateur optimale jusqu’au paiement, elle a choisi d’intégrer le module de paiement en ligne de Mollie à sa plateforme e-commerce.La marque de mode féminine internationale Paprika place également la barre très haut en matière d’expérience client en ligne. De la découverte des dernières tendances jusqu’au paiement, Paprika souhaite offrir à ses clientes un parcours fluide et sans tracas. C’est pourquoi elle a choisi, tout comme Mr. Bricolage, Mollie comme partenaire de paiement, permettant à ses clientes de payer facilement et en toute sécurité, peu importe leur pays ou l’appareil utilisé.Le spécialiste de la salle de bain X²O, actif dans plusieurs pays européens, utilise désormais Mollie comme partenaire omnicanal. En centralisant tous les paiements — en ligne et en magasin — auprès d’un seul prestataire, X²O introduit une plus grande uniformité dans ses processus de paiement tout en améliorant l’expérience client sur tous les canaux. Ce choix permet de mieux opérer sur différents marchés grâce à un processus de paiement cohérent, une meilleure capacité de reporting et un interlocuteur unique pour toutes les transactions.Dreambaby, qui accompagne les jeunes parents dans 27 magasins et en ligne avec des listes de naissance, des sièges auto, des poussettes, des vêtements et tout ce dont ils ont besoin pour leurs bébés et tout-petits, a également opté pour Mollie, séduite par les capacités omnicanales du prestataire. Grâce à cette collaboration, les paiements en magasin via terminaux et ceux effectués en ligne sont désormais regroupés dans un tableau de bord clair et intuitif fourni par Mollie.