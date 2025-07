Les Lueurs de l'Outre-Monde (Kakuriyo Sennichi Hina) est un manga unitaire publié au Japon aux éditions Jitsugyou no Nihonsha. C'est l'été de la 19ème année de l'ère Meiji. Torasuke, un minuscule démon, et son compagnon Ushimatsu collectent les âmes des personnes décédées. Les deux garçons sont invisibles aux yeux des humains, mais soudain, Torasuke est abordé par un homme nommé Soma qui, pour une raison inconnue, peut le voir. Torasuke n'a jamais interagi avec qui que ce soit du monde humain, mais Soma lui demande une faveur : l'aider à se débarrasser d'un esprit maléfique. Se liant d'amitié assez vite, Torasuke va suivre Soma sur une enquête qu'on lui à confier concernant les complaintes d'une femme s'échappant d'un entrepôt sur les quais. Les fantômes ne sont pas comme les âmes des personnes qui meurent naturellement, mais sont des âmes souillées qu'il est difficile d'emmener de l'autre côté. Ils vont réussir à régler le problème, et cette collaboration qui devait être temporaire va continuer un peu plus au travers d'autres cas.Quelle belle histoire ! Profondément imprégnée de mythologie et de démonologie japonaises, elle aborde des thèmes véritablement universels. La mort d'êtres chers, le désir, la culpabilité, l'angoisse de l'au-delà, le désir de retrouver ses proches disparus : autant de choses qui unissent tous les êtres humains, quelle que soit la latitude. Les protagonistes sont deux minuscules démons dont la mission est de recueillir les âmes humaines et de les livrer à un passeur vers le monde des morts. Ces démons sont invisibles à l'œil nu, mais quelqu'un possède le pouvoir de les percevoir. Il s'agit de Soma, une sorte d'exorciste, appelé à « purifier » les lieux hantés des fantômes. Bientôt, ensemble, ils entreprennent de secourir diverses âmes perdues, tout en résolvant le mystère du sort de l'un de ces minuscules démons, Torasuke. Ce manga est un véritable conte fantastique, mêlant folklore, Histoire, personnages attachants dans une ambiance qui n’est pas sans nous rappeler « Le voyage de Chihiro » des studios Ghibli. Les dessins de Yamakujira sont sublimes ! Fins, délicats, détaillés, c’est un régal ! L’objet livre est très beau, avec son verni sélectif aux jolis motifs ou encore un glossaire qui détaille de nombreux points d’Histoire et de tradition. La conclusion est elle aussi très bonne et bien amenée, elle ne sort pas de nulle part, et surtout, ne nous laisse pas en plan avec une fin super ouverte.Une histoire magnifique et émouvante. Et magnifiquement dessinée, en plus.Date de sortie : 15 Mai 2025Editions : Kurokawa