GEX Trilogy, comme d'autres projets de Limited Run Games, est une transposition fidèle des trois volets originaux . Il s'agit en effet des versions américaines, avec doublage, sous-titres et gameplay inchangés. Malheureusement, cela supprime toute présence de voix françaises et impose un doublage unique. Un seul bémol : la trilogie est sous-titrée en français, mais ce n'est que partiellement vrai. Ceux qui ont déjà participé à des projets similaires, comme le retour de Tomba!, connaissent déjà une « superstructure » qui n'est rien d'autre qu'une interface supplémentaire reliant les différents chapitres et ajoutant diverses options de jeu. Parmi celles-ci, soulignons la possibilité de sauvegarder et de charger à tout moment, simplifiant grandement l'expérience. Il existe également un mode filtre et un autre permettant de modifier la taille de l'écran ou d'ajouter divers arrière-plans. Ici, tout dans cette interface supplémentaire est en français , tout le reste est en anglais. De plus, il est intéressant de noter que les scènes coupées et les monologues improvisés de Gex ne sont pas sous-titrés en français, limitant ainsi l'audio à la version originale. Nous avons commencé cette critique par cette remarque, car s'il y a une chose qui ressort dans la trilogie Gex, c'est l'humour de son protagoniste, fait de plaisanteries improvisées (quoique souvent cycliques) devenues emblématiques : c'est l'heure de la queue ! Mais de quoi parle Gex Trilogy ? Eh bien, Gex est un monstre bien particulier, accro à la télévision. Eh oui, c'est un accro au téléviseur qui passe des heures à regarder la télévision. Comme mentionné précédemment, Gex Trilogy comprend les trois premiers chapitres originaux de la saga, hors versions Game Boy.Gex , premier volet de la trilogie initialement développée par Crystal Dynamics, date de 1995 et revient sur consoles avec tout son âge. L'effet nostalgique est indéniable, tout comme les commandes rigides et la difficulté, due en grande partie à un level design complexe. C'est aussi le titre qui a subi le moins de modifications, se limitant à une transposition fidèle avec l'ajout du rembobinage et de la sauvegarde manuelle. Le rembobinage est une option de plus en plus courante dans les portages de classiques et permet de revenir presque entièrement en arrière à volonté. Quant au récit du premier chapitre de la trilogie Gex, notre héros se retrouve, contre son gré, littéralement kidnappé par sa télévision. Ou plutôt, Rez , une étrange entité cybernétique, décide de kidnapper le gecko, l'emprisonnant dans un labyrinthe de décors clairement inspirés de la télévision classique. Entre un monde d'horreur, un monde de dessin animé et un monde de jungle (un hybride entre Tarzan et Indiana Jones), notre protagoniste doit maîtriser ses capacités pour récupérer des télécommandes spéciales et ainsi débloquer la voie vers son futur ennemi. En fait, même dans Gex: Enter the Gecko , le deuxième chapitre officiel de la saga de 1998 , Rez est l'ennemi principal. Mais ce n'est pas tout : c'est le plus emblématique, le plus courageux et le plus durable des trois. Il s'agit de la première aventure 3D du jeu vidéo Gecko et, comme c'est désormais la norme, elle nous replonge dans l'univers de la « télévision », au milieu de clichés anciens et nouveaux de divers genres. Il reprend partiellement certains univers du premier chapitre (horreur et dessin animé), mais les fait évoluer de manière décisive et originale, en exploitant intelligemment les trois dimensions.Une fois de plus, ce qui ressort de Gex, c'est son côté parodique . Des blagues volées au protagoniste aux éléments visuels qui crient les références à plein volume. L'univers du dessin animé à lui seul est une sorte de méga-parodie des Looney Tunes, des carottes à collectionner aux éviers tombant du ciel comme les enclumes du coyote le plus malchanceux de tous les temps. Et tout cela fonctionne encore aujourd'hui. En fait, c'est encore mieux avec en prime une nostalgie collective qui traverse tous les genres de l'époque et offre une sorte de coupe transversale mondiale de la télévision des années 70 à nos jours. Les voyages de Gex deviennent une sorte de voyage historique pour le joueur, littéralement catapulté dans le passé, profitant de revivre des expériences et des moments liés à d'autres marques, racontés avec humour et sans vulgarité par le gentil gecko. Si le deuxième volet est le plus révolutionnaire et mémorable des trois, en partie grâce à l'évolution évidente du premier, le troisième, Gex 3 : Deep Cover Gecko datant de 1999, est le plus « conservateur » et le plus solide, ainsi que le plus mature et encore plus humoristique (il présente notamment une Marlice Andrada bien réelle). Une sorte de deuxième volet amélioré, avec quelques améliorations de gameplay, mais moins audacieux et innovant.Gex Trilogy est un jeu de plateforme et d'aventure né en 2D et développé en 3D, absent du paysage vidéoludique depuis des décennies. Son absence a surtout été ressentie par ceux qui ont grandi avec, mais en termes d'innovation de gameplay, Gex a dû faire face à de sérieux problèmes face à ses concurrents directs de l'époque. Comme on pouvait s'y attendre, le gecko possède un atout majeur : la capacité à grimper aux murs et aux greniers. Curieusement, si cet élément était largement implémenté dans le premier jeu, il est sévèrement limité dans le second, limité à certains murs seulement, réduisant ainsi considérablement l'une de ses fonctionnalités clés. Comme mentionné à plusieurs reprises depuis ses débuts, les aventures de Gex sont imprégnées d'un sentiment de connexion avec les genres dans lesquels elles se déroulent . Qu'elles soient en 2D ou, plus encore, en 3D, les ennemis, les lieux et les objets à collectionner rappellent directement ou indirectement d'autres productions, qu'il s'agisse de jeux vidéo, de films ou de dessins animés. Et cela fonctionne toujours parfaitement aujourd'hui, voire davantage. Malheureusement, ce qui fonctionne moins bien, c'est le gameplay . Soyons clairs, le premier Gex est un solide jeu de plateforme à défilement latéral en 2D, mais il souffre d'un level design peu abouti et pas toujours intuitif, ainsi que de certains éléments très frustrants. Pensez aux combats de boss, avec des rencontres qui requièrent attention et prudence à presque chaque saut. Il est important de noter que cette difficulté a été considérablement réduite grâce à la fonction de retour en arrière mentionnée précédemment. Cela vous permet de sauver de précieuses vies, mais attention à ne pas jouer avec les boucles temporaires, car elles se réinitialisent selon la façon dont vous « rembobinez ». Pour en revenir au gameplay, nous sommes littéralement de retour en 1995, et le jeu lui-même n'a subi aucune modification particulière. Vous pouvez frapper les ennemis avec votre queue, effectuer des sauts vers le bas avec la même queue et utiliser votre langue de gecko pour attraper divers insectes. Ceux-ci peuvent vous procurer des bonus temporaires, vous soigner, ou même constituer un bonus supplémentaire. Pour couronner le tout, le premier chapitre propose également une zone secrète avec la « vraie fin », que seuls les joueurs les plus attentifs pourront atteindre d'une manière absolument fidèle à l'original.Les deuxième et troisième volets de Gex sont développés en 3D et sont les plus divertissants du lot. Une fois la philosophie ludique et spirituelle du jeu maîtrisée, difficile de rester indifférent. De plus, une caméra manuelle a été ajoutée aux titres , permettant une meilleure gestion de certaines situations. Cependant, elle reste très rudimentaire et rebondit souvent sur des murs et des limites invisibles, ce qui est annoncé par un son agaçant. En bref, vous aurez toujours du mal à gérer la caméra, mais moins que par le passé. Sinon, les titres sont les mêmes que par le passé ; la refonte graphique est minimale, et là aussi, la principale nouveauté, outre les sauvegardes manuelles, est la fonction de retour arrière . Cependant, vous l'utiliserez avec parcimonie, car l'expérience elle-même est plus accessible et intuitive que dans le premier opus. En fait, le niveau de difficulté est considérablement réduit, offrant une aventure plus légère et axée sur l'exploration. Concrètement, l'aventure de Gex est divisée en zones de jeu strictement thématiques et parodiques, à explorer plusieurs fois pour atteindre des objectifs spécifiques. L'objectif reste l'acquisition de télécommandes , mais celles-ci sont liées à des missions spécifiques, comme atteindre une zone donnée, éliminer un certain nombre d'ennemis ou collecter un certain nombre d'objets. Ces situations varient d'une zone à l'autre et parviennent à entraîner le joueur dans une aventure pas particulièrement longue, mais néanmoins divertissante et intrigante malgré ses indéniables limitations techniques et esthétiques. Certes, il existe encore des bugs de toutes sortes et des limitations techniques évidentes, car aucune correction spécifique n'a été apportée. De ce point de vue, même les bonus de cette trilogie ne sont pas entièrement satisfaisants, étant plutôt marginaux, confinés aux galeries historiques classiques. Gex 3 Deep Cover Gecko , troisième et dernier volet de la trilogie Gex, est la touche finale. Il s'appuie sur le succès de la suite et l'améliore de plusieurs manières, en ajoutant des sections sous-marines et aériennes, en améliorant le système de déguisement (un élément déjà présent dans le deuxième volet, de manière plutôt parodique) et en introduisant de nouveaux personnages. Il n'est pas aussi mémorable que le deuxième, mais il fonctionne et reste amusant aujourd'hui.Ceux qui attendaient une révolution graphique dans la trilogie Gex seront déçus. Le Carbon Engine fait son travail, mais il s'agit tout de même d'une restauration fidèle de trois titres de la fin des années 90, avec très peu d'améliorations. Il n'en demeure pas moins un titre profondément nostalgique et encore emblématique aujourd'hui. Un incontournable pour les passionnés de jeux vidéo de cette époque et pour tous ceux qui souhaitent explorer une mascotte peu réussie qui, à sa manière, a tout de même affronté des géants comme Crash Bandicoot et Spyro. Bien sûr, un remake aurait été une meilleure façon de ramener le bon gecko, mais cette trilogie est déjà un jeu vidéo palpitant et divertissant malgré ses indéniables limitations techniques. La nouvelle interface, en revanche, offre un aspect et une convivialité totalement différents, nous laissant espérer un éventuel remake. Le son , en revanche, est parfait et fidèle. Les morceaux sont emblématiques, jamais agaçants, avec notamment une sorte de générique dédié au bon vieux Gex. Le jeu des acteurs est également excellent ; ce n'est pas un hasard si Dana Gould est l'un des scénaristes de Gex. On ressent sa « spontanéité », et les blagues rapides, toujours liées à des parodies de séries télévisées, de films et de jeux vidéo, fonctionnent toujours et confèrent une aura nostalgique encore plus forte. Dommage que tout soit exclusivement en anglais , ce qui rend l'ambiance plus difficile pour ceux qui ne comprennent pas la langue. Notez que les doublages britanniques (oui car il y avait une version anglais à l'époque) seront rajoutés plus tard via une mise à jour gratuite. Quant à la sortie physique, elle est disponible exclusivement sur Limited Run Games une fois n'est pas coutume.GEX Trilogy possède un pouvoir nostalgique dévastateur. Il ne s'agit pas seulement de trois titres emblématiques de la fin des années 90, mais d'œuvres qui parodient à leur tour des œuvres des années 70 et suivantes, offrant ainsi un voyage médiatique et culturel rare et original. Certes, un remake aurait été préférable, et certes, l'absence de la langue française et les inévitables limitations techniques du titre se font sentir, mais nous avons entre les mains un gecko que nous n'espérions plus voir et trois titres qui, à leur manière, restent divertissants.