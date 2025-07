Mi-Mouche tome 1 : Tu veux te battre ?

La vie de Colette a changé dramatiquement l'année de ses 11 ans: un accident de voiture lui a ravi sa sœur jumelle Lison, alors qu’elle, était sur la banquette arrière. Lison, sa sœur chérie qui prenait si bien la lumière et dans l’ombre protectrice de laquelle elle grandissait en toute discrétion et sécurité. D’ailleurs, depuis la mort de sa sœur, Colette n’a pas pris un seul centimètre. Tout le monde la croit plus jeune que son âge. Pas facile, de grandir, lorsque Lison le tuteur, n’est plus là. Lison, qui adorait la danse classique, en parfaite petite ballerine. Alors Colette va vouloir satisfaire sa mère endeuillée, et prendre à son compte la passion de sa sœur, refoulant ses propres désirs: Colette oublie la jeune fille qu’elle fut, avant. Mais un jour, le hasard la mène tout droit dans une salle de boxe. C’est le coup de foudre! Ce sport, il est pour elle! Colette devient « Mi- Mouche »: sa catégorie, elle l’a trouvée! Mais il va falloir convaincre sa mère, que la boxe est un sport dans lequel elle s'épanouit…« Mi-mouche », c'est le poids minimum pour faire des combats de boxe. C'est désormais également une série de bande dessinée d'une grande richesse, passant de la tragédie à la comédie. Avec beaucoup d'humour et, on s'en doute, énormément d'émotion. Vero Cazot et Carole Maurel nous offrent une héroïne fragile mais un personnage fort. Chétive et surprotégée, Colette a devant elle un chemin semé d'embûches (sociales et familiales) pour parvenir à réaliser son rêve : faire de la boxe ! Le scénario tout en équilibre entre dureté et tendresse aborde les questions épineuses du deuil, de la reconstruction et du double, mais aussi de l’adolescence, de l’identité et du rapport aux autres. Dans un trait expressif, les mouvements de Colette, danse et boxe, se déploient par le dessin dans un récit employant astucieusement le langage de la bande dessinée, avec une économie du texte au profit de subtils indices dessinés.Une bande dessinée vive, intelligente et émouvante! On aime cette petite Colette, qui n’arrive pas à exprimer le manque de sa sœur, et pense qu’en l’imitant, elle comblera tout le monde.Date de sortie : 23 Mai 2025Editions : Dupuis