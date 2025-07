Kuznetsk 1997: Detective Visual Novel

Les bons romans visuels offrent une expérience agréable grâce à leur histoire captivante, leurs graphismes soignés et leur sonorité agréable. La plupart des jeux de ce genre nous viennent du Pays du Soleil Levant, et le cadre général, l'atmosphère et les personnages peuvent paraître banals après avoir relu certains de ces romans. Cependant, il est parfois agréable de tomber sur quelque chose de nouveau et d'inhabituel. C'est le cas de « 1997 », un roman policier mystique sur Kouznetsk dans les années 90, écrit par un développeur russe, et qui a été porté sur consoles par 17Studio. L'histoire raconte la vie d'adolescents ordinaires à Kouznetsk, une ville qui leur semble familière depuis leur enfance. Mais un jour, une découverte fortuite bouleverse tout. Plus ils creusent, plus ils réalisent : cette ville recèle une terrible vérité. La dynamique de l'intrigue n'est hélas pas optimale, la première moitié du jeu étant plutôt paresseuse et dépourvue d'événements globaux. Passé ce stade, elle devient beaucoup plus intéressante. Cela est peut-être dû à l'immersion initiale dans l'atmosphère et l'esthétique locales de l'époque, ainsi qu'à la découverte des personnages principaux. Le roman lui-même peut être maîtrisé en environ quatre heures, toutes fins confondues, mais cela dépend de votre vitesse de lecture et de votre choix entre lecture directe ou audio. Il ne faut pas s'attendre à de la romance. C'est généralement un élément incontournable de presque tous les visual novels, mais ici, tout se limite à des indices, et le thème principal de l'intrigue n'en est pas un. Les principaux genres sont ici le roman policier et le mysticisme. Au fil de l'histoire, des événements inhabituels se produisent dans la ville de notre héros, ce qui le désoriente et le force à comprendre ce qui se passe. L'histoire en elle-même est assez originale et intéressante, mais elle n'apporte pas toutes les réponses. On peut considérer cela comme une démarche de l'auteur, permettant au lecteur de comprendre certaines choses par lui-même. Or, dans la vie, il n'est pas toujours possible de tout comprendre jusqu'au bout, et est-ce toujours vraiment nécessaire ? Une question philosophique n'est pas posée directement : « À quel point suis-je réel, moi et tout ce qui m'entoure ? » Au total, le jeu propose plusieurs choix, du type croire/ne pas croire, mais ils influencent tous la fin.Les personnages sont bien développés, à l'exception d'un seul. Le passé et les expériences intérieures de Dasha sont laissés en retrait afin que le joueur puisse plus facilement croire et comprendre certaines de ses actions. Il valait la peine de s'y intéresser davantage. Pour le reste, tout va bien, les personnages sont mémorables et ne soulèvent pas de questions particulières. Le style visuel est globalement réussi, les arrière-plans sont bien dessinés, et il est agréable de retrouver quelque chose de familier et d'original, et non un énième cerisier en fleurs. L'action se déroulant en 1997, l'environnement est approprié : des tapis aux murs, l'absence de gratte-ciel dans une petite ville russe, un marché et une multitude de paysages naturels. Le seul problème est que le style graphique n'est pas toujours uniforme : certains sont dessinés avec une attention particulière aux détails, d'autres plus librement et avec une certaine maladresse. Certains styles se démarquent totalement des autres, mais cela ne gâche rien à l'impression. Le design des personnages est généralement réalisé dans un style animé, permettant au public cible de retrouver facilement un style familier. Cependant, c'est une arme à double tranchant : de ce fait, les personnages peuvent se détacher trop du décor et paraître déplacés à l'écran. Ils sont bien dessinés, avec diverses expressions faciales et mouvements des lèvres. Le jeu ne propose pas de bande sonore à proprement parler, mais les quelques autres sons de l'environnement sont excellents. Il est également intéressant de noter que le jeu est entièrement doublé en russe par une équipe d'acteurs professionnels. Tous les personnages sont doublés. Pour les amateurs de livres audio ou souhaitant simplement se plonger dans l'histoire, ce jeu peut être un petit plus. Il y a sept fins au total, la sauvegarde et le chargement sont instantanés, tout comme le défilement du texte déjà lu. Il ne sera donc pas difficile de tout maîtriser techniquement. Le seul inconvénient est l'absence de retour en arrière, si, par exemple, vous avez accidentellement cliqué et manqué la réplique d'un personnage. Outre la galerie, le jeu propose une sorte de glossaire, enrichi au fur et à mesure de votre progression, qui décrit certains objets du jeu et explique les références. Le jeu possède également un humour léger et discret. Hélas, comme c'est souvent le cas dans ce style de production, 1997 n'a pas été localisé en français.Kuznetsk 1997: Detective Visual Novel est une bonne histoire pour une soirée, qui, même si elle ne reste pas gravée dans la mémoire longtemps, procurera un certain plaisir. Le jeu propose également un mini-jeu additionnnel pour une touche de nostalgie.