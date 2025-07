Miss Tattoo tome 1 : L'héritière

Voici donc la suite officielle de la série à succès « Caroline Baldwin ». Alors qu'André Taymans avait initialement prévu de conclure la série avec le tome 16 et de la couronner d'un long métrage, ce brillant dénouement n'a malheureusement jamais vu le jour. Mais après cinq ans d'attente, il est devenu clair qu'il n'y aurait rien de plus ; il a continué à utiliser les scénarios qu'il avait rédigés pour le cinéma et a produit trois autres albums. Cependant, à cette date, l'édition complète était déjà publiée et il semble qu'il n'y aura plus d'ajouts. Dans ces trois nouvelles histoires, Taymans offre à son héroïne une fin dramatique, qui se termine par sa capitulation face à la maladie et l'arrêt de son traitement, après quoi elle se retrouve internée en hôpital psychiatrique. C'est déjà triste, mais au début de cette suite, le lecteur découvre que Caroline est bel et bien décédée. Entre en scène Miss Tattoo. La nouvelle série s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'ancienne : le personnage nouveau mais familier de Miss Tattoo retrouve ses anciens contacts de l'époque où Caroline était détective privée. Apparemment, quelqu'un recherche des documents secrets qu'il soupçonne Caroline de détenir, et soudain, on découvre une conspiration absolument magnifique. C'est aussi captivant qu'on pouvait s'y attendre, peut-être même un peu mieux, car la nouvelle série est plus pertinente par rapport à l'actualité que l'ancienne, du moins à mon avis. Nous ne voulons pas trop dévoiler, mais la conspiration tourne autour d'une personnalité politique qui a un homologue dans la vie réelle, et dont on ne s'attendait pas à voir apparaître ici : vraiment drôle (et clairement reconnaissable).Taymans a posé les bases d'un thriller d'espionnage et de détective de grande qualité. Ce haut niveau d'exigence est également démontré par la nouvelle illustratrice Elisabetta Barletta, qui a déjà travaillé plusieurs années sur les séries « John Doe », « Cassidy » et « Nathan Never » pour des éditeurs italiens comme Orione et Sergio Bonelli. Elle a dessiné dans un style purement réaliste, principalement en noir et blanc, mais pour « Miss Tattoo », elle a suivi de près l'original de Tayman. Ses dessins ont ici des traits plus fins que ceux de sa nouvelle co-auteure, mais les dessins de ce livre respirent le style de Tayman – il n'y a pas d'autre façon de le dire. Mais c'est une bonne chose, car cela facilite la transition entre l'ancienne et la nouvelle série, et les fans de Caroline Baldwin ne devraient pas avoir de problème. Pour les lecteurs qui ne connaissent pas la série précédente, tout cela peut paraître un peu mystérieux ; Les personnages qui apparaissent très rapidement sont inconnus et (naturellement) ne sont pas présentés en détail, car vous les connaissez probablement déjà. Cela rend probablement l'immersion difficile. Mais vous devriez y voir une raison de revisiter l'original ; ça en vaut la peine !Une suite palpitante de la série policière « Caroline Baldwin », avec une nouvelle héroïne et une nouvelle dessinatrice, qui poursuit avec brio l'œuvre du co-auteur André Taymans. Un régal pour les fans de Caroline, peut-être un peu difficile pour les nouveaux venus, mais qui vaut vraiment le détour, car c'est le début d'une histoire d'espionnage et de détective prometteuse, mais qui a aussi une pertinence amusante et surprenante avec l'actualité : vous ne devinerez jamais qui se cache derrière le complot. Préparez-vous à être surpris…Date de sortie : 07 Février 2025Editions : Editions du Tiroir