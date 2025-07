Eclipse humaine tome 3

Eclipse humaine (Jinruishoku) est une série en cinq tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. « Un jour, on meurt et on se transforme en momie ! » Seita est un étudiant joyeux et insouciant comme beaucoup d'autres, mais avec une capacité particulière : il peut voir les fantômes. Sa vie continue paisiblement, jusqu'à ce que d'étranges cadavres momifiés commencent à être découverts dans sa ville. Alors que les récents événements rapportés par les journaux et la télévision continuent de provoquer des troubles et de l'anxiété parmi les citoyens, Seita commence à remarquer un comportement étrange de la part de son meilleur ami Hayato. Quelle sombre vérité est cachée ?La médium Tsukiko affronte l'ennemi… Quel est le pouvoir incroyable du « dieu » qu'elle a créé ?! À la fin du combat, le complot de l'ennemi est révélé, dépassant toute imagination… ! Pourquoi la momification des humains est-elle si fréquente ? La vérité bouleversante sera enfin révélée… ! Voici un troisième tome très riche en révélations puisqu'il donne enfin du sens au titre de la série, ce qui nous fait davantage comprendre dans quelle direction Eclipse humaine veut aller. Au début, nous étions en haleine, les scènes d'horreur se succédant sans cesse. Quelle est l'entité qui ronge lentement l'humanité ? À mesure que le mystère s'éclaircissait, il a évolué dans une direction inattendue. Le point d'atterrissage lui-même est courant, mais la SF utilisant l'horreur comme tremplin n'est pas si fréquent. Le combat multipartite contre des personnes dotées de pouvoirs spirituels est amusant. L'ambiance est palpitante. Les dessins sont toujours un gros point fort de la saga. Avec un bon niveau de détail et une mise en scène efficace qui renforce bien l'impact de certaines séquences. Même si les explications que l'on nous donne ne sont pas mauvaises en soi, il est à craindre qu'au vu du nombre de volumes qu'il reste avant la fin que le manga précipite son épilogue. Tout comme le développement des personnages malheureusement même si pour l'instant ça reste sympathique."Eclipse Humaine" n'est pas un virus, mais un plan extraterrestre, et il semble que le plan soit déjà bien avancé. L'histoire est vraiment intéressante, les personnages sont bien construits et c'est une lecture très satisfaisante !Date de sortie : 02 Avril 2025Editions : Glénat Manga