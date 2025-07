Kaijin Fugeki - Kindled Spirits tome 1

Kaijin Fugeki - Kindled Spirits est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Dans l'Antiquité, les « Nocturnes » étaient considérées comme des catastrophes naturelles… Face à la menace de catastrophes incompréhensibles, les jeunes ne peuvent que danser. Ils dansent pour emprunter le pouvoir des dieux. Ils dansent pour apaiser la colère des « Nocturnes ». En bref : ils dansent pour sauver le monde. Jin, un garçon d'un village rural, rencontre un jour Gao, un soldat de l'Empire britannique contraint de fuir son pays ravagé par un ouragan. Leur rencontre va déclencher le destin et les conduire à affronter le désespoir engendré par les « Nocturnes ».Il y a une chose que l'on pourrait presque accepter comme une vérité tacite de nos jours : Oh! Great est l'un des meilleurs mangakas du monde . Auteur et/ou dessinateur de nombreuses œuvres célèbres ( Tenjo Tenge , Air Gear et Bakemonogatari , entre autres), il s'est toujours distingué sur la scène japonaise par son style. Avec Kaijin Fugeki, il en va de même. Dès le début, la nouvelle licence se distingue par son excellent graphisme. Associé à une ligne épurée et expressive, il attire immédiatement le regard. Cependant, son côté ecchi excessif est souvent perçu comme un point faible. Ancien auteur de doujinshis hentai, il a toujours aimé ajouter de nombreuses scènes de fan service ou des thèmes légèrement osés à ses œuvres . Cela n'a pas changé, et pour le meilleur ou pour le pire, c'est quelque chose qui le définit. L'un des principaux atouts de ce manga est qu'il suscite la curiosité dès le début. Bien qu'un peu dense au dépar, l'intrigue est d'emblée assez captivante. D’une manière générale, le monde a découvert que ce que nous appelions autrefois des catastrophes naturelles sont en fait des créatures mystiques dotées d’une capacité inégalée à tout détruire sur leur passage . Pour être honnête, nous ne savons pas vraiment s'il s'agit de dieux, d'esprits, de monstres, ou d'un peu des deux. Nous savons seulement qu'ils représentent une sorte d'existence surnaturelle et qu'on les appelle actuellement « Nocturnes » car ils ne laissent derrière eux qu'une obscurité totale et absolue. L'histoire est centrée sur Jin, un jeune garçon d'un village rural ordinaire doté des pouvoirs de Fugeki, et Gao, un soldat britannique contraint de fuir sa ville natale avec son escouade à cause de la Nocturne des Typhons . Tous deux finissent par former une alliance improbable pour affronter ces êtres et… nous ne savons pas quoi d'autre. Dès le départ, Oh! Great place son univers sous le signe de la fantasy, imprégnant de nombreux éléments de traits mystiques et construisant un nouveau personnage autour de personnages à deux têtes. Il y a bien une fille à deux têtes, mais on ne sait pas si elle est spéciale au-delà de sa biologie. De plus, notre protagoniste, Jin, prétend apporter le malheur, mais nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. Le manga démarre de manière assez étrange, intégrant trop de concepts complexes dans un récit captivant qui ne nous facilite pas la tâche.Kaijin Fugeki est une force puissante. Son combat entre dieux et humains est bien plus qu'une simple dystopie d'action. Richement illustrée d'une manière remarquable, c'est une histoire où rien n'est jamais acquis. L'histoire est très originale, les personnages principaux sont charismatiques et les rebondissements sont percutants. C'est pourquoi, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on finit par en vouloir plus .Date de sortie : 04 Juin 2025Editions : Pika