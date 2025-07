Développé par Gatera Studio, Antro est un jeu de plateforme à défilement latéral en 2,5D, avec des éléments QTE, des énigmes environnementales et des phases de jeu rythmées, le tout agrémenté d'une touche d'action légère et de phases furtives fugaces. Antro est un titre très narratif , se déroulant dans un monde sombre et dystopique, dicté par une histoire linéaire à composer à partir de quinze objets à collectionner répartis dans une aventure qui peut être terminée en un seul après-midi et dure entre deux et trois heures. Mais procédons par ordre : nous sommes dans un futur hypothétique où l'humanité, après ce que l'on appelle « l' Effondrement », est presque complètement éteinte… seul 1 % a survécu. Nous nous trouvons à Antro, un lieu sale et négligé, divisé en niveaux, qui rappelle vaguement la philosophie du film « The Hole ». Chaque secteur correspond à la classe sociale de ses occupants : les plus pauvres et les plus exploités occupent les niveaux les plus bas, tandis qu'au sommet se trouvent ceux qui occupent des postes de commandement. Aux commandes de ce système impitoyable qui empêche toute croissance, un gouvernement appelé La Cùpula gère les rangs . Il s'agit d'un système totalitaire géré par des technologies futuristes telles que des drones volants et des robots « gardes ». Une telle surveillance est en effet nécessaire pour mater violemment l'esprit rebelle des classes populaires qui, à mesure que le temps passe, se rapprochent de la mort , se livrant à des modes de vie résolument inappropriés et impossibles à maintenir, esclaves de travaux qui appauvrissent l'âme et affaiblissent le corps. À tout cela s'ajoute une longue série de censures et l'abolition totale de la musique et du divertissement en général. Tout cela se déroule dans une ville dévastée, où la technologie s'intègre à la pourriture, ramenant des décors sombres et métalliques à l'impact froid et minable.Et c'est précisément d'en bas que nous émergeons, Nittch . Les habitants d'Antro sont dépourvus de détails sur leur visage, et même le protagoniste ne se distingue que par son chapeau et ses écouteurs qu'il porte en permanence sur la tête. Mais, hormis les vêtements, rien ne nous distingue du reste des gens. C'est parce que nous sommes n'importe qui, issus de la classe la plus basse. Et pourtant, on nous confie une mission mystérieuse : comme tout Sam Porter Bridges , nous devons livrer un colis mystérieux face à d'innombrables obstacles. Nous serons presque toujours en contact avec quelqu'un et notre Nittch restera muet, s'inscrivant dans l'immense liste des protagonistes « muets » des jeux vidéo. Mais dans ce cas précis, pas besoin de sa voix ; il y a celle de la propagande de la Cùpula qui fait rage dans les rues, et il y a aussi une bande-son qui tente de rythmer, littéralement, nos évasions audacieuses. Mais, comme prévu, la véritable narration est assurée par les objets de collection qui accompagnent un monde qui, malgré son originalité limitée, parvient néanmoins à offrir un contexte crédible et capable de nous pousser jusqu'au générique de fin .Antro est essentiellement un jeu de plateforme à défilement latéral en 2,5D qui sacrifie une grande partie de l'exploration au profit d'une aventure courte et linéaire. Une expérience synthétique, tant par son contenu que par la complexité des obstacles et des situations à l'écran. Soyons clairs : malgré la courte durée d'Antro, les situations sont nombreuses, mais les plus attentifs remarqueront une répétition assez prévisible des obstacles et des événements. Plus précisément, lorsqu'il ne nous est pas demandé de progresser linéairement à travers des chemins peu complexes, le titre nous met au défi avec des phases rythmiques où il nous faudra appuyer sur le bon bouton lorsqu'il apparaît à l'écran. Cette opération ne sert qu'à déverrouiller certaines portes et son attrait se fait déjà sentir après la troisième tentative. Il en va autrement des véritables défis ludiques du titre. Lorsqu'une « musique » avec le titre et l'auteur démarre, le titre change de rythme. À ces moments-là, on perd le contrôle de Nittch qui se met à courir seul et on nous demande simplement d'esquiver les obstacles en réagissant au bon timing et avec le bon bouton. En résumé, s'il y a un obstacle élevé, il faut se glisser en dessous ; si un ennemi nous tire dessus, on peut se protéger de la balle ; et s'il y a un gouffre, il faut sauter au bon moment. Évidemment, ces phases sont les plus riches en adrénaline et aussi les plus difficiles, ancrées dans un système d'essais et d'erreurs très courant dans le genre du runner de plateformes.Quant à la capacité de renvoyer les projectiles ennemis , elle peut également être appliquée dans certains niveaux de plateforme basiques, en plus de pouvoir littéralement « frapper » les drones ennemis ou certains murs avec un « marteau de forgeron ». On se retrouve alors dans une sorte de Crash Bandicoot à l'ancienne , où chaque ennemi a sa propre méthode d'élimination… ou on peut simplement les esquiver et continuer. Dommage que la typologie de ces ennemis soit quasi inexistante. D'un autre côté, avant d'apprendre les techniques de combat banales de Nittch, le titre débute par des phases de furtivité élémentaires et très courtes. Comme vous l'aurez deviné, Antro ne brille dans presque aucun type de gameplay. Pourtant, grâce à sa courte durée, ses indéniables limitations techniques et créatives sont compensées par une variété appréciable qui, grâce à une atmosphère appropriée, parvient à nous pousser jusqu'au bout. Dommage pour les quelques bugs en trop. Il nous est notamment arrivé, à plusieurs reprises, de voir le personnage spammer l'attaque seul… à répétition. Cela compliquait les phases de rythme où il fallait appuyer sur d'autres boutons et nous obligeait à une série de redémarrages forcés. Un petit problème qui peut être corrigé avec le patch classique.Graphiquement parlant, Antro ne se distingue pas par sa complexité polygonale. En effet, lorsque l'écran ose des gros plans cinématographiques, les limites graphiques sont impitoyablement révélées. Pourtant, lors des courses haletantes, les décors, sombres, sales et monochromes, parviennent à faire mouche et offrent un monde crédible dans sa dystopie. Les animations sont bonnes, même si elles sont simples et parfois approximatives. Le son est une toute autre histoire . Il ne s'agit pas seulement d'un accompagnement de ce qui se passe à l'écran, mais les chansons insérées dans les phases de course automatique font partie intégrante de la narration. Ce sont des cris de rébellion, des chants de mondes dévastés et des sonorités sombres et électriques qui enrichissent véritablement l'expérience, s'imposant comme l'élément le plus pertinent de toute la production. Enfin, il convient de souligner la présence de la langue française. Soyons clairs, il n'y a pas grand-chose à lire, mais considérer la possibilité d'insérer des sous-titres sur les chansons elles-mêmes est très confortable. Notez que la version physique du jeu est livrée avec un livret d'illustration.Antro est un titre intéressant, avec une variété intrigante de situations de jeu qui ne se démarquent jamais. Ces petits détails donnent forme à une aventure courte mais efficace. L'ambiance est au rendez-vous, ainsi qu'une bande-son de qualité, qui devient le protagoniste de l'histoire et du gameplay. Ce dernier est assez brut et très simple, et quelques bugs s'y ajoutent.