Sakamoto Days tome 18

Sakamoto Days est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu vingt-deux tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Comme John Wick l'a découvert, on ne quitte jamais le syndicat du crime. Il faut parfois du temps pour que ce sombre passé vous rattrape. Mais laissez-vous cette époque violente et révolue vous engloutir à nouveau, ou faites-vous de votre mieux pour embrasser votre nouvelle vie aussi étroitement que possible ? Si vous êtes un peu comme le personnage principal de Sakamoto Days, la réponse est évidente. Nouvelle série de l'auteur de manga Yuto Suzuki, Sakamoto Days suit le quotidien de Taro Sakamoto. Il était autrefois un ancien tueur à gages, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'une fille et mette de côté son côté violent. Mais alors qu'il s'est habitué (et engraissé) à sa nouvelle vie de vendeur, le tueur à gages clairvoyant Shin le retrouve et le supplie de revenir dans le syndicat du crime. C'est alors que des personnes du sombre passé de Sakamoto commencent à apparaître, l'ancien tueur à gages faisant tout ce qu'il peut pour sauver sa famille et lui-même par tous les moyens non létaux nécessaires. Shin se retrouve bientôt à travailler aux côtés de Sakamoto à la supérette, où ils doivent trouver un équilibre entre servir la population et éviter une mort certaine. On apprend rapidement pourquoi Sakamoto a laissé son passé derrière lui, et ce n'est pas simplement parce qu'il s'est marié et a eu un enfant. Sans aller à l'encontre des "règles de la famille", Sakamoto et Shin doivent trouver comment résoudre tous les problèmes qui se posent à eux. Heureusement, il leur suffit de ne tuer personne ; on n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas être violent !Gaku a été grièvement blessé par le coup de Nagumo. Le combat mortel se transforme en TA (Time Attack) jusqu'à ce que la décision soit prise…!? Pendant que Slur et Asaki, le président de la FJA, se rencontrent au sous-sol, Haruma et Kumanomi, ainsi que Shishiba et Shin, s'affrontent aux étages supérieurs ! Sakamoto laisse le reste à ses camarades et se précipite vers Slur. L'évolution des deux personnages Gaku/Nagumo au cours du combat est brillante. Nagumo, habituellement sarcastique et calme, est contraint de se battre avec tout son arsenal physique et psychologique, tandis que Gaku se révèle être un adversaire acharné qui traite le combat comme un jeu vidéo, soulignant son instabilité émotionnelle. L'utilisation d'une arme invisible par Nagumo et le retournement de situation final, avec son prétendu meurtre aux mains de Gaku, culminent dans un suspense dévastateur qui bouleverse tout ce qui s'est passé. La révélation que Nagumo, mort, était en réalité Gaku déguisé est l'une des grandes réussites narratives de ce volumes Non seulement elle surprend le lecteur, mais elle bouleverse complètement la situation au musée. Ce coup de maître mène à un autre moment marquant : l'attaque d'Uzuki contre la présidente Asaki, finalement déjouée grâce à l'intervention… du vrai Nagumo ! Le coup de poignard en plein cœur qu'Uzuki reçoit, bien qu'apparemment mortel, ne l'arrête pas, ce qui montre clairement que le pire reste à venir de ce méchant. La coordination entre les personnages, de Shin et Sakamoto à Mafuyu, Natsuki et Kashima, reflète l'évolution du casting. Les scènes de combat sont intenses, mais elles ne perdent jamais de vue les motivations et les émotions des protagonistes. La bataille au musée culmine avec Shishiba, Sakamoto et Shin préparant la contre-attaque finale, tandis que Haruma et Kumanomi lancent l'offensive. Le développement palpitant entre Nagumo et Raku, un combat entre deux hommes forts, était saisissant grâce aux techniques uniques et excentriques de Nagumo. Le « match mortel » entre Shin et Haruma, inspiré du sport, dégageait une atmosphère digne d'un manga shônen. Les personnages sont emportés et tombent, leurs mouvements sont tout simplement spectaculaires, et le talent de dessin est captivant lorsqu'on les voit sur une double page.Pour les lecteurs en quête d'un manga d'action avec de la personnalité, une tension constante et des personnages attachants, Sakamoto Days reste une valeur sûre. Ce volume marque sans aucun doute un tournant dans la série.Date de sortie : 02 Juillet 2025Editions : Glénat Manga