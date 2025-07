Jigoro : Recueil d'histoires courtes

Jigoro ! est un ouvrage unitaire publié au Japon aux éditions Shogakukan. Voici le recueil de nouvelles consacré au grand-père le plus machiavélique de l'histoire du manga ! Ne manquez pas ce volume unique accompagné de planches en couleur, sachant que... Le chemin du judo ne se parcourt pas en un jour, bon sang !Il s'agit clairement d'un produit destiné à ceux qui possèdent la série Yawara ou envisagent de l'acheter. Sinon, mieux vaut se tourner vers autre chose qu'Urasawa (même en matière de courts métrages). Le volume, pour la moitié, raconte la jeunesse de Jigoro dans le Japon des années 30, période durant laquelle il arrive à Tokyo dans le dojo délabré de sa future épouse. Le contexte est clairement comique et hyperbolique, en phase avec les personnages et objectivement plaisant. Disons qu'ils complètent le personnage. Viennent ensuite deux autres histoires indépendantes, de longueur moyenne. La première met en scène deux samouraïs sans le sou avec leurs aventures entre épopée et canaille. La dernière, magnifique et point culminant du volume, est une équipe de baseball de lycée qui, un été, « emprunte » un bus pour vivre l'exubérance de la jeunesse. Le tout est évoqué avec nostalgie par l'un de ses anciens protagonistes, aujourd'hui en crise existentielle. À la fin du volume… illustrations, dessins animés, interviews inventées. Urasawa, au lieu de proposer une biographie classique, joue avec la capacité de Jigoro à raconter des histoires passionnantes… mais dont on ignore la véracité. Dans ces cinq histoires, nous découvrirons les coulisses du vieux judoka et nous serons transportés par sa verve et son enthousiasme. Nous aurons l'occasion de comprendre quand il est devenu athlète, quand il a rencontré sa future épouse et les personnes qu'il a entraînées. Ces histoires sont un peu méta-narratives, car Jigoro modifie son passé à chaque fois sur de petits détails ; on dirait qu'il imite l'imprécision bénéfique et caractéristique de la tradition orale des légendes, contes de fées et mythes… À chaque fois qu'il raconte une histoire, un petit élément est ajouté, un autre est modifié ou supprimé, et une version finale, canonique, ne sera jamais atteinte. Les histoires elles-mêmes sont également très intéressantes, en particulier, selon Urasawa lui-même, celle qui se déroule pendant la guerre. Les autres, qui ne concernent pas le grand-père de Yawara, sont plutôt sobres, mais elles sont insérées comme remplissage, et en tant que telles, elles sont efficaces aussi.Un bel ouvrage à recommander aux fans de l'auteur et à ceux qui ont pris goût (mais bon… comment ne pas l'aimer !) au légendaire Jigoro.Date de sortie : 06 Juin 2025Editions : Kana