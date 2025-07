Dragon & Caméléon tome 1

Dragon & Caméléon (Ryuu to Chameleon) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Square Enix. Garyo Hanagami est un mangaka renommé, sur toutes les lèvres grâce à son travail actuel. Véritable figure emblématique du monde du manga, il est très apprécié des auteurs comme des lecteurs. Il a plusieurs assistants, parmi lesquels se distingue Shinobu Miyama, un artiste doté d'une incroyable capacité à imiter le style de n'importe quel auteur, d'où son surnom de « caméléon ». Cependant, son caractère colérique le prive encore de reconnaissance. Tout semble normal jusqu'à ce qu'un jour paisible, suite à un accident aussi absurde que grave, les deux artistes échangent leurs corps et finissent à l'hôpital. Quand Hanagami suggère de trouver un moyen de redevenir eux-mêmes, Miyama refuse : il est désormais célèbre et il n'est pas prêt à renoncer à l'avenir radieux qui l'attend ! Mais cela n'intimidera pas un grand mangaka comme Hanagami, loin de là. Prenant cela comme un défi personnel, ce mangaka désormais inconnu discute avec son éditeur, lui explique sa situation et décide de créer de nouveaux mangas, tous plus passionnants les uns que les autres, pour revenir au sommet et prouver que son manga a non seulement des adeptes, mais que tout ce qu'il crée est capable de toucher les lecteurs, même s'ils ignorent qu'il s'agit de lui. Désormais, Miyama ne sera pas laissé pour compte et ne se contentera pas de copier le dessin et de continuer à guider l'histoire de son ancien sensei, mais il est également plus que prêt à y apporter sa propre touche et à se l'approprier.Manga, rivalité et échange de corps. On pourrait croire qu'il y a trop de choses à dire sur ce manga, mais en réalité, c'est une aventure très intéressante et une série shonen qui nous captive dès le premier numéro. Le charisme des deux personnages est spectaculaire, et ils entretiennent une dynamique très fluide entre eux et avec les autres personnages secondaires. Il y a toujours une touche d'originalité lorsque les mangakas s'immergent dans leur propre univers et offrent un aperçu du travail qui se déroule en coulisses. Cela permet aux lecteurs de comprendre la répartition des tâches au sein d'une équipe qui doit livrer un travail hebdomadaire, ainsi que les obstacles que les jeunes artistes doivent surmonter. Le fait que l'affaire ne soit pas révélée et que l'histoire suive son cours est dû aux compétences de Shinobu, qui est doué pour se copier lui-même, mais à qui il manque encore quelques éléments importants et basiques pour faire ses débuts. Goryo, lui, a cela, et il doit maintenant tout recommencer depuis le début, mais il ne désespère pas. Au contraire, il relève le défi avec enthousiasme et s'amuse beaucoup, ce qui fait avancer l'intrigue. L'histoire est racontée de manière vivante et ironique, l'humour est parfois un peu décalé, mais dans l'ensemble la série est amusante Quant aux illustrations, nous les trouvons spectaculaires, magnifiques et très bien réalisées. Ce n'est pas surprenant, puisque l'auteur était parmi les visiteurs de l'atelier d'Eichiro Oda. Il faut reconnaître qu'il apporte son propre style à ses personnages, et qu'ils ressemblent peu à ceux qu'il créerait dans One Piece. Malgré cela, les décors sont spectaculaires, les personnages très intéressants et les scènes d'affrontement méritent d'être encadrées.Dragon & Caméleon n'est pas, contrairement à ce que suggère le titre, un manga fantastique, mais offre plutôt un aperçu très divertissant des coulisses du monde du manga, dans lequel l'artiste s'inspire probablement également de ses propres expériences et aventures. Une excellente option si vous souhaitez lire un manga sur les rivalités et les affrontements, mais sans batailles.Date de sortie : 03 Juillet 2025Editions : Mana Books