Mystery Lover 2 : Forgotten Truth, autrement connu simplement sous le nom de Mystery Lover 2 , est un roman visuel développé en Chine. Publié par Cyberisle et développé par Never Knows Best, Mystery Lover Forgotten Truth est un roman visuel de type romance et mystère qui se concentre sur Reed Garrison et ses interactions au sein du Mysteria Club. Nous retrouvons globalement les mêmes personnages que dans le premier épisode, même si le rôle de Perséphone s'affadit assez nettement (elle est même totalement éclipsée par Angerona). Le club voit le groupe collaborer pour enquêter sur des rumeurs et résoudre des mystères en ville. Au début de cette œuvre, un homme nommé Target et un invité mènent une prétendue interview sur le pont. Ils nous montrent également comment utiliser un étrange appareil photo. Cette sorte de prologue se termine par la chute de Target dans l'eau, et la trame continue à partir de l'œuvre précédente. Dans les premières parties, vous devrez mener l'enquête sur le salon de thé et sur la chute de la vieille dame. Soudain, Reed a découvert que ses camarades avaient des souvenirs aberrants de lui et de sa petite amie. Ils décidèrent d'unir leurs forces pour enquêter et découvrirent finalement que la mémoire de chacun était altérée. Le scénario aussi complet, aborde des sujets tels que le suspense, l'amour, le VTB, le surnaturel, le voyage dans le temps et aborde des questions sociales réelles. Les retournements de situation successifs sont vraiment fascinants. L'utilisation habile des astuces narratives dans l'histoire rappelle également « ever17 ». L'expérience marquante, le véritable développement majeur du jeu se situe après l'intrigue intermédiaire. À mesure que le rythme de l'histoire s'accélère et que les retournements de situation s'intensifient, de nombreuses compréhensions établies dans les histoires précédentes sont brisées, faisant réaliser que la « vérité » que nous avions déjà perçue n'est en réalité qu'une « illusion » incomplète. Ces rebondissements recyclent parfaitement les présages et les incohérences enfouis dans l'intrigue précédente et on peut presque dire qu'il n'y a pas d'écriture inutile.Il semble que Mystery Lover 2 propose plusieurs fins et nécessite une enquête approfondie (et de bonnes décisions) pour surmonter la première (mauvaise) fin. Le jeu propose des choix multiples, mais malgré ces choix, il est difficile de parvenir à trouver une fin différente ou à faire évoluer l'histoire. C'est dommage de ne pas avoir pu progresser davantage, car nous apprécions vraiment l'histoire qui était présentée, mais d'autres problèmes affectent également ce jeu. Le plus notable est la traduction anglaise de Mystery Lover 2, qui comporte souvent des fautes de frappe, des sauts de ligne incorrects et des excès dans la boîte de dialogue. Ce n'est pas tout, car selon le fil de discussion Reddit AMA, les noms chinois originaux des personnages ont été modifiés dans le texte anglais pour faciliter leur lecture. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu de noms de personnages modifiés pour un public différent (autre que des animes édités pour les chaînes de télévision pour enfants), et c'est certainement une décision intéressante. Bizarrement, il y a aussi des problèmes de performances : le jeu ralentit parfois entre les changements de scène ou un retard dans l'affichage normal du texte à l'écran. Les graphismes sont corrects cependant, bien qu'il y a qu'une douzaine d'écrans différents durant toute la campagne. Les commandes sont également plus simples que dans le premier épisode, vous pouvez désormais utiliser l'écran tactile en plus du bouton A pour progresser dans l'histoire.Mystery Lover 2 est un visual novel qui a connu quelques améliorations par rapport au premier opus, mais qui pêche encore faute de budget. La traduction anglaise présente de nombreux manquements, cependant la réalisation a été peaufinée dans l'ensemble.