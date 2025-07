Clash: Robot Detective – Complete Edition est un jeu d'aventure de type visual novel écrit et développé par Alyssa Genereau. Ce n'est pas un titre récent en soi puisqu'il est sorti le 1er janvier 2023 sur PC mais le portage console vient d'arriver sous la houlette de Penguin Pop Games. Et son principal écueil est toujours présent : Les textes sont uniquement proposés en anglais, ce qui sera un point d'achoppement pour plus d'un joueur français. Bref, l'aventure prend place à bord d’un bateau de croisière spatial high-tech, le Violet Skies, dont tout le personnel est constitué de robots. C'est alors qu'une cyber-intrusion a lieu, transformant les paisibles androïdes en menaces potentielles. Clash, un ancien assistant de police devenu enquêteur, se trouve sur les lieux. Il a besoin de vos services pour l'aider à retrouver les coupables. Il faut savoir que le jeu est purement textuel, vous passerez votre temps à lire de nombreuses lignes de texte et à influer sur le déroulement de l'affaire. Chaque interaction se fait à travers des choix, ce qui laisse l'impression de jouer les bons ou méchants flics, et débouchent sur plusieurs épilogues différents. Il n'y a pas de mini-jeux ni d'énigmes à résoudre, mais du texte et que du texte. Vos réponses influent ensuite l'attitude de Clash.La progression se fait à travers des écrans statiques, l'interface se montre minimaliste au possible. Cela étant, l'intrigue est intéressante à suivre, bourrée d'humour noir et de philosophie, mais nous en revenons encore au problème de l'absence de traduction française qui limitera très certainement l'impact du jeu dans l'Hexagone, sachant qu'il y a souvent des formules à double sens qui impliquent de bien maîtriser la langue de Shakespeare. Cette édition complète rassemble, en plus de l'histoire principale, l'épisode supplémentaire "Steel Barista" qui était arrivé plus tard sur PC. Accessible après avoir terminé l'aventure principale, cette courte enquête se déroule dans un café, où un robot barista est retrouvé en miette dans des circonstances troublantes. Tout au long de l'investigation, nous sommes accompagnés d'une bande son dans la pure tradition du polar noir. Comptez une dizaine d'heures pour tout lire, moins d'une heure si vous faites juste une partie en ligne droite. Oh bien sur, l'adaptation console n'a apporté aucune modification particulière, puisqu'il n'y a pas vraiment d'action à effectuer si ce n'est effectué un choix.Clash: Robot Detective - Complete Edition est un visual novel efficace, mais l'absence de traduction française le condammne à demeurer dans un marché ultra niche. Le scénario est portant intéressant à suivre et la réalisation affiche un certain style, bien qu'on pourrait aussi trouver le manque d'interraction pénalisant ou le gameplay trop rigide.