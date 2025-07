La colo des vampires

Maya est contente que l'année scolaire soit terminée, car elle a eu du mal à se faire des amis, mais l'été ne promet rien de mieux. Son père sort avec Charlotte, qui semble parfaitement gentille, mais lorsqu'ils annoncent que Charlotte emménagera avec eux, Maya est mécontente. Elle a l'impression de ne pas passer de bons moments avec son père et qu'il l'ignorera pour passer du temps avec Charlotte, un sentiment renforcé lorsqu'elle prépare de délicieuses pâtes à l'ail en suivant les instructions de sa YouTubeuse préférée, Kiki Cooks, et qu'ils préfèrent une pizza. Lorsque Charlotte inscrit Maya à un camp culinaire cet été, elle est ravie. Malheureusement, la jeune fille se trompe de bus, sa valise étant remplie d'objets comme un kit à crêpes ! Pire encore, tous les campeurs qui se rendent au camp Dracula sont des vampires, avec des oreilles pointues, des crocs et un besoin urgent d'utiliser beaucoup de crème solaire. Maya est en colère contre Charlotte, estimant qu'elle s'est trompée de camp, mais essaie de se protéger. Elle ne dit pas la vérité à ses camarades de cabine et finit par se lier d'amitié avec eux, aidant même Nico à voler son téléphone aux moniteurs. Bien sûr, une partie de ce complot visait à récupérer son propre téléphone afin qu'elle puisse appeler son père et lui demander de venir la sauver, mais cela tombe à l'eau. Alex commence à être gentil avec elle, Maya parvient à collaborer avec le cuisinier du camp pour obtenir sa dose de cuisine, et il y a même une bataille de nourriture épique à la cafétéria. Lorsque les autres apprennent la vérité (Maya ne boit aucun des jus de sang en brique), ils tentent de la faire traverser le lac en douce jusqu'au Camp Umami, où elle était censée aller. Une fois sur place, Maya réalise qu'elle s'est déjà fait des amis, et puisqu'elle ne représente aucun danger, autant rester au Camp Dracula.Ce roman graphique de 235 pages (oui c'est dense) est un peu lent à démarrer. On a aussi eu du mal à croire que le père de Maya ne s'assure pas qu'elle soit au bon endroit. L'histoire a pris du rythme et le message s'est amélioré a fil des pages. Maya réalise que Charlotte n'est pas horrible et qu'elle lui manque vraiment pendant l'été. Inclure des aspects plus positifs des familles recomposées serait une bonne orientation pour la littérature jeunesse en général, d'autant plus que les familles recomposées sont bien plus fréquentes que les décès de parents. Le camp est amusant et les campeurs ont une grande liberté pour réaliser différents projets. Les personnages sont délicieusement excentriques, mais finalement bienveillants les uns envers les autres. Les vampires ne représentent aucune menace, même si Maya est sur ses gardes. Le texte a un peu dépassé les « règles » des vampires. Ils peuvent s'exposer au soleil, mais c'est légèrement inconfortable sans crème solaire. Ils n'ont pas de reflets, mais ils peuvent aller dans l'eau, ce qui ruinerait toute l'intrigue du classique de Rees, Vampire High. Le style artistique s'accordait parfaitement avec le ton général de l'histoire. Les petits indices sur les vampires étaient amusants à voir, et on se demande toujours si quelqu'un va découvrir que Maya n'est pas un vampire. Cela crée une tension amusante tout au long de l'histoire.Dans l’ensemble, si vous aimez les histoires de camps d’été sur le thème de l’amitié, jetez un œil à celui-ci. C'est un bon choix pour les lecteurs qui ont apprécié les rebondissements sur la tradition des vampires.Date de sortie : 4 Juin 2025Editions : Hachette Comics