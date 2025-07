Développé par Migami Games, Chronicles of The Wolf est un jeu d'action-plateforme-aventure en 2D qui s'identifie dès les premiers instants comme une sorte de parent de Castlevania. Non seulement pour son appartenance indéniable au sous-genre de référence, mais aussi et surtout pour les atmosphères reproduites, tant au niveau esthétique que pour le gameplay, à la fois classique et original. L' histoire de Chronicles of The Wolf et sa manière de raconter, c'est-à-dire avec un narrateur externe et un mini-mur de texte surgissant d'images statiques, anticipent de manière subtile ce que nous répéterons presque tout au long de la critique : vouloir évoquer les sensations du premier Castlevania, en 2D, presque à 360°. Est-ce efficace ? Absolument oui, avec ses avantages et ses inconvénients indéniables. Pour entrer dans les détails, le protagoniste incontesté des événements, ainsi que celui que nous incarnerons, est un certain Mateo Lombardo , membre de l'Ordre de la Croix Rose, avec qui nous ferons nos premiers pas, très brefs. Nous sommes, en fait, l'un de leurs apprentis… le dernier. En effet, lors d'une expédition, tout notre peloton est exterminé, sauf nous. C'est donc à Mateo d'affronter les horreurs néfastes d'une terre insidieuse, peuplée de mystères étranges et de créatures terrifiantes.Entre forêts sombres et châteaux aux dimensions généreuses, l'atmosphère gothique et sombre domine une grande partie des aventures interminables du jeune Mateo, rappelant, une fois de plus, par son style et ses caractéristiques esthétiques, le Castlevania mentionné plus haut. L'ennemi que nous devrons affronter dans cette aventure sanglante est la Bête du Gévaudan , une créature « réelle » à laquelle diverses légendes ont été attribuées, mais qui, historiquement parlant, est accusée de centaines de morts sur le sol français. Le récit repose donc sur un mythe intrigant, bien que jamais pleinement développé, qui retrouve dans Les Chroniques du Loup des aspects assez prévisibles et classiques du genre, malgré quelques idées créatives riches en rebondissements et en perspectives captivantes. À cela s'ajoute un récit essentiellement « environnemental », à interpréter et à assembler en morceaux qui raviront les fans.Graphiquement parlant, Chronicles of The Wolf présente un soin remarquable du pixel art et un double potentiel. Outre le rendu graphique lui-même, les références classiques et Castlevania sont gâchées. Tout cela fonctionne et propulse, une fois de plus, l'œuvre vers une sorte d'« héritier spirituel » de la série Konami. Certes, il le fait efficacement, mais, d'un autre côté, cette extrême similitude affaiblit son identité, difficile à retrouver avec certains ennemis en particulier, parmi lesquels la Bête elle-même se distingue (et pas seulement). Les animations sont également très bonnes, crédibles et fluides. Si les lieux se distinguent par leur souci du détail plutôt que par leur originalité, un discours similaire peut être tenu avec les différents personnages avec lesquels nous interagirons, dotés d'un graphisme intéressant, à de rares exceptions près quant à la force de leur identité (tant esthétique qu'écrite). La musique , en revanche, s'avère de haut niveau, avec des morceaux entraînants et cohérents avec l'atmosphère proposée. Il convient également de souligner la participation de Robert Belgrade en tant que narrateur. Pour ceux qui l'ignorent, Belgrade est le doubleur officiel d'Alucard et, oui, il s'agit bien de Castlevania. Inutile de préciser que ce choix rapproche encore davantage le titre de la série Konami, cherchant clairement à combler une absence de plus en plus ressentie. Enfin, il convient de mentionner la présence du français, un élément appréciable qui facilite grandement l'expérience.Ceux qui connaissent l' ancien Castlevania se sentiront immédiatement à l'aise. Ici, tout fonctionne comme à l'époque, tant en termes d'avantages que d'inconvénients. Ainsi, à une aventure assez longue et à une construction au level design labyrinthique et regorgeant de trésors, même optionnels, à découvrir pour améliorer son équipement et approfondir l' histoire , s'ajoutent de longues phases de retour en arrière, des ennemis à vaincre encore et encore et des phases au rythme plutôt lent. Dans l'ordre, Chronicles of The Wolf est un jeu de plateforme et d'action en 2D, avec défilement horizontal et constructions verticales, où nous incarnerons un personnage plutôt « lourd » et « brut ». Deux choix qui rapprocheront les fans des classiques, mais qui, en même temps, rendront le titre moins attrayant pour les joueurs modernes. En réalité, le titre n'apporte rien de vraiment nouveau, mais tout est réalisé avec un soin discret et un respect du passé, offrant une expérience indéniablement nostalgique et efficace. Le niveau de difficulté est assez variable, avec des moments presque frustrants, surtout si vous ne prenez pas soin de votre équipement et de votre niveau d'expérience. En effet, il ne suffit pas d'enchaîner les coups, il faut également soigner la personnalisation de votre personnage entre talismans, reliques et équipement. Si les affrontements avec les serviteurs sont classiques et prévisibles, certains combats de boss vous mettront à rude épreuve, exigeant une observation attentive des différents schémas pour trouver le point faible et donc le bon moment pour frapper.Chronicles of The Wolf s'impose comme une sorte d'héritier spirituel de Castlevania, conscient de son potentiel et respectueux d'un monde empreint de nostalgie. Le gameplay est fidèle aux classiques, même dans ses limites techniques et ludiques, sacrifiant la modernité des concurrents les plus récents pour une fidélité maximale au genre né de Konami. L'intrigue sombre, le bon niveau de personnalisation des personnages et le level design intrigant, renforcé par une esthétique soignée, font de cette expérience un titre recommandable pour les fans du genre.