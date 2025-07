Serial Killer Land tome 2

Serial Killer Land est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Akita Shoten. Les tueurs en série sont des gens qui continuent à commettre des meurtres bizarres de manière inévitable, poussés par des désirs psychologiques anormaux qui existent déjà en eux. On peut dire qu'ils portent le destin de tuer des gens. Le personnage principal de cette histoire, Sô Erimine, a perdu sa mère lorsqu'un tueur en série a soudainement fait irruption dans sa maison alors qu'il était enfant. Afin de comprendre cette peur incompréhensible, le protagoniste continue à faire face à la réalité en écrivant un roman macabre, mais un jour, il reçoit une lettre. Un nouveau type d’horreur psychologique commence !Dix ans se sont écoulés depuis le meurtre d'une mère et l'agression de son fils en plein jour dans un immeuble. Sô Erimine, la victime survivante, rencontre Bando, le meurtrier de sa mère. À la fin du combat, le garçon est écrasé par une violence inouïe et se « réveille ». Le premier tome était une source constante de suspense, et le deuxième, lui aussi, était d'une violence croissante, rendant la lecture difficile. Cependant, il existe une institution qui rassemble les personnes possédées par des meurtriers d'autrefois et les étudie. Le tueur en série Bandô qui a tué la mère du protagoniste s'échappe, et Sô est capturé par l'institution. Sô tente de s'échapper avec l'aide de Jack. Mais il n'est pas tombé sous son contrôle, car il avait le potentiel de devenir un tueur en série. Cela signifie-t-il qu'il doit acquérir la force mentale nécessaire pour devenir un tueur en série surpassant Jack l'Éventreur ? L'intrigue trépidante et passionnée est si effrayante que l'on ne peut s'empêcher de tourner les pages. Pour l'instant, il n'y a ni fin en vue ni espoir. Le titre « Serial Killer Land » prend tout son sens. Une multitude de tueurs en série célèbres font leur apparition, c'est presque un Disneyland mais avec uniquement des cinglés. Le manga est à recommander à ceux qui s'intéressent à la façon dont ces meurtriers sadiques légendaires sont représentés, mais il y a beaucoup de tripes qui débordent et du sang gicle partout ; ceux qui n'aiment pas le gore devraient donc l'éviter. Il y a encore beaucoup de mystères, alors nous sommes curieux de voir la suite. L'idée que la personnalité du tueur en série s'infiltre dans le corps ressemble aussi à Satanophany, le dernier manga de Yoshinobu Yamada (Cage of Eden) qui n'est d'ailleurs toujours pas disponible en version française.La personnalité de Jack l'Éventreur s'infiltre dans le corps du garçon, et celui-ci est tourmenté par le conflit qui l'oppose au meurtrier lorsqu'il voit celui qui a tué sa mère. Une mystérieuse organisation apparaît alors, qui capture les personnes prises au piège par des tueurs en série. Tous ceux qui ont vu l’enveloppe noire ont perdu conscience, mais seul Sora semble encore concient de ce qui l'entoure...Date de sortie : 10 Avril 2025Editions : Komikku