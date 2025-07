Bambas ! est un titre qui joue avec vos pieds (oui, littéralement) et avec eux nous devons parcourir une petite ville dans laquelle différentes chaussures nous parleront et nous ordonneront d'effectuer différentes tâches. L'une des premières que nous avons pu apprécier, par exemple, est d'essayer de couvrir un arroseur avec nos semelles, quelque chose qui, si vous voulez notre avis, aurait pu nous arriver dans la vraie vie. Lorsque nous avons commencé le jeu, nous devons avouer que nous nous sommes sentis un peu étourdis. Les contrôles recommandent fortement l'utilisation de la manette. Avec chacune des gâchettes, vous soulèverez un pied et le poserez en le relâchant, tout en les déplaçant à l'aide des joysticks. Ce système peut être un peu inconfortable au début, mais la vérité est qu'il a fait des merveilles pour nous au fur et à mesure que nous nous y sommes adaptés. Bambas ! est basé précisément sur tout ce que vous avez voulu faire mais que vous n'avez pas osé faire à l'époque (ou que vous aimeriez refaire mais que vous ne pouvez pas). Cela va des crottes de chien aux balançoires, en passant par les coups de pied dans la voiture de quelqu'un que vous n'aimez pas. Tout cela est également récompensé, car pour chaque action, vous verrez une case qui vous indiquera combien d'actions supplémentaires vous pouvez effectuer sur la carte. Toutes les actions que vous effectuerez dans Bambas ! vous permettront de recevoir quelques pièces. Avec ces pièces, vous pourrez continuer à personnaliser vos chaussures et en obtenir d'autres. Cependant, ce n'est pas l'objectif principal du jeu, mais plutôt l'expérimentation du joueur avec l'environnement.D'un point de vue artistique, le titre est simple, sans trop de profondeur (si l'on se souvient que tout est vu comme si l'on regardait vers le bas). Cependant, grâce à la carte et à la façon dont tout est disposé, nous pouvons nous faire une idée de la ville dans laquelle nous nous trouvons. On sent que c'est l'idée que les développeurs avaient en tête lorsqu'ils ont créé cette expérience. Le monde qui accueille nos pas est une ville côtière stylisée, dessinée dans une palette entre pastel et sépia, alternant vues maritimes et quartiers urbains, parcs publics, plages et recoins secrets. L'exploration est libre, et le rythme est porté par les défis proposés par d'autres personnages – des chaussures parlantes aux tons ironiques et souvent surréalistes – ou par des activités émergentes liées aux objets présents dans l'environnement : frapper une canette jusqu'à la ligne d'arrivée, éviter les lignes noires, faire rebondir une balle autant de fois que possible ou trouver toutes les feuilles sèches à écraser. Le ton reste léger et insouciant, mais non sans difficulté : la précision requise par certaines tâches et la nature physique de la simulation mettent la patience à rude épreuve. De plus, le jeu a parfois manqué d'événements plus marquant, mais son caractère indépendant et la relative originalité qu'il dégage permettent de passer bien au-dessus des défauts. La liberté qui nous est permise est totale et nous fait penser que beaucoup d'actions que nous faisions quand nous étions enfants ne sont plus possibles, soit parce qu'il n'y a pas d'espaces pour cela, soit à cause de la façon dont certains endroits sont devenus touristiques.Bambas ! est un titre agréable et qui apporte une certaine originalité au simulateur de marche. Malgré les actions quotidiennes parfois répétitives, il y a toujours une histoire ou quelque chose d'intéressant à faire.