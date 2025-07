La société néerlandaise Wuunder lance GreenChoice pour durabiliser la livraison de colis

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

La plateforme logistique néerlandaise SaaS Wuunder franchit une étape importante en lançant GreenChoice, une solution de livraison de colis axée sur la durabilité. Au moment de procéder au paiement dans une boutique d’e-commerce, la solution GreenChoice indique le jour où un transporteur assure déjà une livraison dans la région du destinataire. Cela permet au transporteur de regrouper les livraisons de colis et de limiter ainsi le trafic routier, ce qui entraîne une réduction des émissions de CO2.Le lancement de cette solution s'inscrit dans une démarche plus large de développement durable. En effet, les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental de leurs achats en ligne et ils sont prêts à adapter leurs habitudes de commande afin de préserver l'environnement. C’est exactement ce que propose Wuunder avec sa solution GreenChoice.GreenChoice allie durabilité et efficacité. Les transporteurs et les entrepôts en bénéficient également car cette solution stabilise les pics de charge de travail qui sont en hausse dans le secteur logistique. La plupart des commandes en ligne sont passées le week-end et préparées le lundi. Le pic de livraison se situe donc toujours le mardi. En supprimant la contrainte de livrer le plus vite possible, la pression est mieux répartie sur la semaine.GreenChoice réduit le nombre de tentatives de livraison, ce qui se traduit non seulement par une logistique plus efficace, mais aussi par des économies directes pour les commerçants. De plus, la réduction des émissions de CO2 contribue directement à atteindre les objectifs de la stratégie de développement durable CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Les avantages ne se limitent pas aux commerçants car si le transporteur répercute les économies réalisées sur ce dernier, les consommateurs peuvent bénéficier de frais d'expédition réduits et recevoir leur colis à la date et à l'endroit souhaités.Wuunder a collaboré avec deux clients pilotes pour GreenChoice : l'entreprise de mode SOXS.co, fournisseur de chaussettes et d'accessoires durables, a participé à des tests A/B, et le fournisseur de vins bio et végans Neleman utilise désormais GreenChoice au quotidien. Actuellement, la solution GreenChoice est également en cours d’implémentation chez plusieurs détaillants.