Réimp' ! tome 16

Réimp ! (Juuhan Shuttai!) est un manga qui a déjà connu vingt tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Judoka depuis l’enfance, Kokoro Kurosawa voit sa carrière interrompue par une blessure précoce. Elle décide alors de se lancer dans un nouvel univers : le manga ! Intégrant la maison d’édition Kohtokan et son célèbre magazine « Vibes », elle y découvre les facettes stimulantes et surprenantes de ce secteur : les relations avec les auteurs, les bienfaits du travail d’équipe, les retours des lecteurs… Et même les échanges avec les libraires !Suite à des changements de personnel, Aikawa, devenu rédacteur en chef, est reconnu coupable de détournement de fonds et quitte l'entreprise. Alors que la rédaction de Vibes est prise dans la tourmente, Iokibe, mentor de Kokoro Kurosawa, est nommé à la tête du magazine. La rédaction prend un nouveau départ. Kokoro contacte également une rédactrice qui dessine pour des revues féminins. Cependant, celle-ci, qui part vivre à la campagne, lui dit : « Je ne sais toujours pas dessiner », et la route ne s'annonce pas facile… !? L'auteure, inquiète du changement de cadre de vie dû à son divorce et de la perspective de dessiner pour un magazine pour jeunes hommes, lui demande si elle peut faire comme si de rien n'était. Mais Kurosawa ne baisse pas les bras, et il est satisfaisant de lire son amour profond pour l'œuvre de l'auteure et la façon dont elle déploie toute son énergie pour donner vie à l'œuvre qu'elle tente de concevoir : Un roman policier dont le protagoniste est un homme mince qui se retrouve pris au piège. La technologie numérique montre que même loin de Tokyo, on peut tout faire avec les compétences et la motivation nécessaires. Parallèlement, l'amour de Nakata pour Ayu et son ancien assistant Kuriyama, qui s'en inquiète et lui porte un étrange parti pris, sont source d'inquiétude. Dans la seconde partie, nous avons été touché par le savoir-faire de l'éditeur pour l'encyclopédie illustrée, une collaboration avec « La princesse à cornes ». C'est merveilleux de voir avec quelle diligence les créateurs travaillent avec la même volonté de créer quelque chose de grand. Même si le prix est un peu élevé, ce sont les fans qui achètent et répondent à la demande – et c'est pareil pour les romans et les mangas. Il semble que les interactions de Nakata avec Ayu l'aident à progresser, ce qui est le meilleur. Espérons qu'il continuera à bien se porter…Dans l'ensemble, c'était une histoire positive et optimiste. Ce sont des thèmes déjà explorés, comme l'amour de Nakata Haku, le retour d'un mangaka dont le travail a été annulé, et un projet de livre qui explore pleinement la beauté des épées. Mais les personnages de chaque épisode étaient naturels et puissants.Date de sortie : 18 Juin 2025Editions : Glenat Manga