Shangri-La Frontier tome 16

Shangri-La Frontier est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu vingt-deux tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Rakuro Hizutome est un joueur passionné, mais il est un peu différent des autres, car il aime principalement les jeux trash, les parcourir aussi vite que possible, puis tout écraser à la fin et se plaindre. Il vient de terminer le très mauvais Faeria Chronicle Online. Lorsque, dans sa recherche de nouveaux jeux vidéo, on lui suggère à la place Shangri-La Frontier, un jeu à succès, populaire et de grande qualité, Rakuro est curieux de voir à quoi ressemble un tel chef-d'œuvre. Après tout, il ne joue qu'à des jeux trash depuis longtemps et se décrit lui-même comme un chasseur de jeux trash. Même la création du personnage de Shangri-La Frontier l'excite et Rakuro ne se doute pas encore que non seulement une expérience qualitativement complètement différente, mais même une grande aventure l'attend. Après son affrontement avec Lycaon, Rakuro ne lâchera plus le jeu Shangri-La Frontier. Il veut briser la malédiction et vaincre la bête, mais pour cela, il doit devenir plus fort. Rakuro continue de se consacrer au MMORPG VR sous le nom de Sunraku et vient de découvrir un événement unique encore inconnu ...Sunraku affronte Silvia, la championne américaine de « GGC » ! Le troisième round est un match serré entre les deux, et c'est un combat intense où celui qui réussit le super coup spécial (ulti) l'emporte ! Le météore bleu face à la toile maléfique écarlate : Qui l'emportera ? Ce volume a marqué un point culminant. De nombreux lecteurs ont été surpris de voir Sunraku, un amateur inconnu, se battre à armes égales avec Silvia et se solder par un match nul. Non seulement la partie était intense, mais la ténacité de Sunraku a fortement marqué. C'est assez captivant de voir comment le style de combat de Sunraku s'inspire de Wezaemon et d'autres adversaires puissants qu'il a affrontés à Shangri-La Frontier. Après le combat, la bataille suivante oppose Kei à Silvia, mais celui-ci n'est pas aussi simple qu'espéré. Des tactiques autour du Cube du Chaos et des stratégies complexes pour déstabiliser Silvia sont utilisées dans ce combat, différent des jeux de combat ordinaires. De plus, la puissance et la ténacité écrasantes dont Silvia a fait preuve ont accru la tension de l'histoire. Sa force, démontrée lors de son combat contre Sunraku, sera à nouveau pleinement exploitée, et il semble que la façon dont elle relèvera le défi de Kei sera un point fort du prochain volume. La bataille de Sunraku est terminée, mais l'histoire continue : Nous pouvons nous attendre à voir le personnage revenir dans le monde de Shangflo et relever un nouveau défi. Il est également possible que Silvia rejoigne Shangflo, nous attendons donc avec impatience les développements futurs. Cette série présente de magnifiques illustrations attrayantes, une vision du monde solide et une grande complexité. L'histoire elle-même est rythmée et très intéressante.Le troisième round se termine en prolongation avec un double KO. Comme prévu, la meilleure professionnelle américaine est différente. Et c'est alors que Silvia se retrouve face à Kei. La stratégie de Kei, Towa et Sunraku, élaborée depuis trois ans, fonctionne, et le début se déroule bien.Date de sortie : 21 Mai 2025Editions : Glenat Manga