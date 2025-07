Développé par Clazz Apps Software, Hegzis propose un gameplay inspiré des jeux de réflexion classiques, mais avec une structure hexagonale visant à offrir une petite variation sur le thème. L'impact initial avec Hegzis est minimaliste, presque excessif. Le menu principal propose immédiatement deux modes : « Stage », pour choisir librement le niveau à affronter, et « Next Level », qui suit un parcours progressif. Pas d'introduction, pas de tutoriel audio ou textuel : on est immédiatement plongé dans le jeu, pour le meilleur et pour le pire. Les paramètres sont réduits au strict minimum, à tel point qu'on se croirait dans un vieux jeu sur navigateur web. On ne peut régler que le volume de la musique et des effets sonores. Pas d'options d'accessibilité, pas de commandes alternatives. On perçoit presque une certaine paresse qui se reflète dans le reste de l'expérience. L'objectif de chaque niveau est clair : remplir les lignes de la grille hexagonale pour marquer des points et atteindre la cible représentée par des pièces d'or. Une fois cela fait, vous passez à la suite. Il n'y a pas de pénalités en cas d'erreur, pas de limite de temps, et même pas de véritable courbe de difficulté. Tout se déroule au même rythme, sans surprise. La mécanique de base d'Hegzis s'inspire du genre classique des puzzles, dont Tetris est un précurseur, mais la décline en une clé hexagonale. Vous placez des pièces composées de plusieurs cellules hexagonales à l'intérieur d'un grand hexagone central. L'idée est de créer des lignes complètes dans n'importe quelle direction pour les éliminer et marquer des points . Sur le papier, ce n'est pas mal, en fait, ça a même du potentiel. Le problème, c'est qu'on ne l'utilise jamais vraiment. La possibilité de faire tourner les pièces librement rend le défi pratiquement inexistant. Il suffit de tourner et de tourner jusqu'à ce que quelque chose convienne. Et sans limite de temps, pression extérieure ni pénalité, on finit par jouer automatiquement , sans tension ni réelle satisfaction.Dans certains niveaux, des « capacités » permettent de retirer des pièces ou de modifier le plateau. Mais même ici, la logique est absente : elles sont utilisées parce qu'elles existent, et non pour une stratégie spécifique. C'est un ajout qui pourrait dynamiser le gameplay, mais il est tellement mal équilibré qu'il ressemble plus à un lot de consolation qu'à un véritable outil de jeu. Les commandes n'arrangent rien. Déplacer les pièces avec le stick est lent et imprécis. Résultat : chaque action prend plus de temps que nécessaire, interrompant le rythme qui devrait être continu dans un jeu de réflexion. Visuellement, Hegzis mise sur la simplicité. Les couleurs sont pastel, les pièces faciles à distinguer et la grille claire. Mais au bout d'un moment, l'esthétique finit par se uniformiser. Chaque niveau ne change que le fond et quelques touches de couleur , mais la disposition reste la même. Pas de détails superflus, pas de variations stylistiques qui lui confèrent une certaine personnalité ou qui vous font dire : « Ah, ce niveau est vraiment différent du précédent ! » Les thèmes des niveaux sont censés suggérer une certaine variété, mais en réalité, il ne s'agit que d'arrière-plans statiques, à peine perceptibles en jeu. La grille et les pièces restent les protagonistes, mais elles n'offrent aucune variation visuelle susceptible d'animer l'expérience. Même au niveau audio, ce titre est sans prétention. Une seule piste musicale accompagne l'expérience . Au début, elle fait peut-être son effet, mais après quelques niveaux, elle devient inévitablement répétitive. Heureusement, il est possible de la désactiver depuis les options. Et à vrai dire, au bout d'un moment, il est presque conseillé de le faire. Les effets sonores ne sont pas beaucoup mieux : les différentes actions ont des sons dédiés, mais ils ne semblent pas trop sophistiqués, comme si l'audio avait été mis en œuvre par devoir et non pour créer une atmosphère.Hegzis est un jeu de réflexion qui se veut relaxant et accessible , mais qui finit par être trop simple et, à la longue, ennuyeux. La mécanique hexagonale a un potentiel intéressant, mais le jeu ne s'efforce pas de l'exploiter. Pas de réelle difficulté, pas de pics émotionnels, pas d'évolution dans le gameplay.