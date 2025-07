Quiconque a déjà déménagé sait ce que signifie changer de maison. Des cartons, des mètres de papier bulle et la possibilité que certains objets disparaissent à jamais de nos vies, de manière presque mystérieuse. Le mystère est précisément le nouvel élément que Moving Houses tente d'introduire, un simulateur qui ne vise pas à remettre en cause les fondements du genre, mais plutôt à divertir pendant quelques heures. Le style du jeu est résolument chaleureux, rappelant des titres décontractés comme Garden Life . Aucune règle ni limitation ne sera appliquée, seulement une physique précise des objets permettant de les collecter, de les placer dans des boîtes et de les charger dans le camion. L'intrigue n'est pas encore arrivée, du moins pas avant d'avoir approfondi le jeu. Nous ne révélerons rien, mais Moving Houses, comme en témoignent les genres proposés sur le PlayStation Store, a des implications troublantes et sombres. La plupart du temps, nous nous déplacerons en vue subjective, interagissant avec l'environnement et essayant de terminer l'inévitable liste de choses à faire. Les missions consistent généralement à collecter un certain nombre d'objets, à les placer dans des boîtes disponibles en quantité illimitée à l'entrée et à les charger à l'arrière du van loué pour le déménagement. Nous pouvons également effectuer des actions simples, comme sauter et donner des coups de pied dans les boîtes, pour accélérer le processus.L'offre de ce simulateur de déplacement est assez limitée, proportionnellement à sa durée. Moins de deux heures suffiront pour découvrir tout ce que l'œuvre a à offrir, sachant qu'il n'y aura même pas d'objets à collectionner ni de défis secondaires. Très bientôt, tout se limitera à « porter la boîte et ranger les affaires » ou à une exploration aseptisée de l'environnement . L'introduction du thème de l'horreur (un terme loin d'être exagéré) ne suffit pas à dynamiser le jeu. Certes, il est appréciable que Gord Games ait tenté de donner un tournant à l'histoire, mais elle a si peu de temps pour évoluer qu'elle ne parvient pas vraiment à captiver les joueurs. En revanche, la physique qui régit toute l'aventure est agréable, même si les commandes sur console sont parfois un peu rigides . Les graphismes sont moins percutants, même s'ils contribuent à l'expérience. Compte tenu de la longévité limitée du jeu et du changement de ton narratif, il est appréciable que Moving Houses propose deux petits ajouts. Une fois le déménagement terminé, si nous réussissons, nous pourrons jouer à une version supplémentaire du titre et affronter un niveau dont le contenu a été coupé de la version finale. Rien qui puisse rendre le jeu éternel, mais un choix certainement appréciable compte tenu de son prix abordable.Avec Moving Houses, le projet est de mélanger un jeu de gestion décontracté avec des éléments de mystère et d'horreur. Le concept fonctionne, malgré la courte durée de notre aventure de déménageurs. Les ajouts et bonus sont appréciables, témoignant d'un certain engagement de la part de l'équipe. La physique et le style général sont également agréables, mais proportionnels au prix du jeu.