Unit4 ERPx désormais disponible sur la place de marché Microsoft Azure

Unit4, leader des applications Cloud de gestion de la performance d’entreprise dédiées aux sociétés orientées utilisateurs, a annoncé aujourd'hui l’arrivée de Unit4 ERPx sur la place de marché Microsoft Azure , une boutique en ligne fournissant des applications et des services à utiliser sur Azure. Les clients Unit4 peuvent désormais profiter de la plateforme Cloud productive et fiable d’Azure, grâce à un déploiement et une gestion simplifiée.Unit4 ERPx améliore l'ERP en offrant une solution modulaire sur mesure pour les organisations du secteur public, les organisations à but non lucratif et les entreprises de services. Il accélère le retour sur investissement, stimule la productivité et s'adapte au rythme de chaque société grâce à des modèles sectoriels permettant une mise en œuvre rapide. Son cadre SaaS garantit la résilience, l'agilité et l'intégration transparente avec les logiciels existants, minimisant ainsi les interruptions.Grâce à l'IA intégrée, ERPx automatise les flux de travail, réduit les tâches manuelles et fournit des alertes proactives, permettant aux équipes de se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée. Couvrant la gestion financière, les ressources humaines, les achats et la gestion de projet, ERPx offre des fonctionnalités approfondies et spécifiques à l'industrie pour optimiser les opérations, améliorer la visibilité et garantir la conformité.Conçu pour les sociétés de services, ERPx favorise la collaboration entre les équipes RH, Finance et Projet, et fournit des informations en temps réel pour une prise de décision avisée.a déclaré J. «La place de marché Azure est un marché en ligne pour l'achat et la vente de solutions sur le Cloud certifiées pour fonctionner sur Azure. La place de marché Azure permet de mettre en relation des entreprises à la recherche de solutions innovantes basées sur le Cloud avec des partenaires ayant développé des solutions prêtes à l'emploi.