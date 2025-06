Katana Beast tome 1

Katana Beast (Juushin no Katana) est une série en cinq tomes publiée au Japon aux éditions Kodansha. Ibusuki est la princesse de la tribu des lapins, la plus faible de celles du royaume où elle vit. L'histoire de son pays est baignée du sang de la guerre entre les différentes tribus qui se sont toujours battues pour la suprématie. Chacune des douze tribus (le Rat, le Bœuf, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon) parvient à exploiter le ki d'une manière différente, en développant des techniques spéciales et des compétences particulières. Un jour, cependant, l'empereur, fatigué de vivre dans un environnement aussi houleux, décide d'organiser un festival : les tribus établiront leurs 5 représentants qui s'affronteront dans un combat, et celui qui gagnera, pourra enfin régner sur tous. Malheureusement, la tribu des lapins est la plus faible de toutes, à tel point qu'elle ne peut même pas disposer de techniques spéciales qui permettraient de bénéficier d'avantages particuliers sur le champ de bataille. L'empereur a cependant décrété que les représentants des tribus ne devaient pas obligatoirement lui appartenir ; la princesse lapine, voyant là une opportunité de survie, décide donc de partir sur les traces de la légendaire tribu des chats. Ses recherches dangereuses et ardues l'amènent à découvrir le village secret des Chats, mettant en lumière une terrible vérité : la tribu a été exterminée par deux individus seulement, dotés d'une force extraordinaire. Le plus jeune des deux, Hijimaru, apparaît soudain devant elle : sera-t-il sa faucheuse ou un porteur d'espoir ?Katana Beast est un shonen qui joue beaucoup sur la différence abyssale entre les deux protagonistes mais n'arrive jamais à être incisive. Hijimaru, fier membre de la tribu des lions, possède une force surhumaine et des aptitudes au combat hors du commun ; il est tout aussi vrai cependant, qu'il n'a pas l'habitude d'avoir des relations avec les autres, et encore moins avec le sexe opposé, se montrant ainsi extrêmement direct jusqu'aux limites de la scurrilité. Au guerrier féroce s'oppose la gentille Ibusuki, qui est douce et délicate. Pratiquement, son opposé qui devra non seulement essayer de contrer ses manières, mais aussi sa nature même. Les lapins sont en effet très facilement enclins à l'accouplement et particulièrement attirés par les personnages charismatiques. La princesse se sent donc investie d'une lourde responsabilité : trouver une méthode de survie pour ses compagnons, mais en même temps elle devra lutter pour ne pas être victime de sa nature et se laisser emporter par elle. Il est dommage que les différentes situations auxquelles vous serez confrontés dans le premier tome vous fassent sourire, mais rien de plus. L'action est présente, elle se voudrait percutante, avec des lignes cinétiques épaisses et griffues, mais au final elle ne renvoie que de la confusion, sans que le lecteur puisse suivre clairement les actions dans les différents affrontements. Le trait d'Akimine Kamijou semble également très classique du point de vue du character design, ainsi que pour la construction des planches et dans les détails ; son trait n'est confondable avec aucun autre mangaka, ce qui est certainement une bonne chose, mais dans ce cas il ne vous marquera même pas et il ne vous faudra que quelques heures pour l'oublier.En somme, Katana Beast est un shonen très simple à tous les égards. Il pourrait certainement plaire à un lecteur peu exigeant, mais on a connu l'auteur de Samurai Deeper Kyo plus inspiré.Date de sortie : 18 Juin 2025Editions : Panini Manga