Pour ceux qui ont une bonne mémoire, le titre Stunt Flyer peut sembler familier : il s'agit en fait d'une réédition améliorée d'un jeu sorti sur Wii en 2011. Stunt Flyer ne repose pas sur une intrigue complexe. Le joueur incarne un pilote d'avion engagé dans une série de 40 missions réparties sur trois îles différentes . Dès le début, vous êtes immédiatement propulsé dans le didacticiel, où vous apprenez les bases du pilotage. Ne vous attendez pas à des commandes complexes : le jeu mise entièrement sur la simplicité et l'immédiateté. Les joysticks analogiques permettent de tourner, tandis que les boutons latéraux servent à accélérer, freiner et effectuer des manœuvres comme le tonneau. La version modernisée propose des commandes plus réactives et fluides que l'original , rendant l'expérience Stunt Flyer encore plus accessible et immédiate. Les missions se déroulent dans une zone aux allures de parc d'attractions aérien , avec divers défis disséminés sur l'île. L'une des premières épreuves est une course chronométrée où vous devez franchir des anneaux rouges pour gagner des points d'expérience. Une autre mission consiste à atteindre des cibles avec une mitrailleuse légère : en suivant les points d'exclamation, vous pouvez identifier les cibles à abattre. Une fois le réticule aligné, le cercle devient vert, indiquant la précision du tir. Si vous êtes à court de munitions, survolez simplement l'eau pour recharger l'arme et gagner de l'XP, utile pour débloquer de nouveaux skins et améliorer votre pilote.En plus des figures aériennes classiques comme le cerceau, le survol de l'eau et les vrilles, des défis de tir sur cible et des chasses aux trésors cachés sont proposés. Au fil de votre progression, vous gagnerez des badges spéciaux qui débloqueront des avions et des pièces supplémentaires. Atterrir sur la piste vous donnera accès au hangar, où vous pourrez changer d'avion (au départ, vous n'aurez que le Gloster Special) ou de pilote. Au total, dix avions sont à débloquer dans Stunt Flyer, dont une fusée et même un OVNI, ainsi que de nouveaux personnages pilotables. Les missions vont de la frappe de cibles à la photographie de points d'intérêt, en passant par la course contre des avions ennemis, l'objectif étant de les terminer le plus rapidement possible pour gagner un maximum d'expérience. La rejouabilité est assurée par la possibilité de rejouer les missions, en vous affrontant seul ou avec un ami en mode coopératif local. Grâce à sa simplicité, le titre est accessible à tous ceux qui recherchent une pause détente, sans la pression d'objectifs complexes ou de défis trop exigeants pour Stunt Flyer .D'un point de vue technique , la nouvelle édition de Stunt Flyer est épurée et bien optimisée. En survolant les îles, on a l'impression de participer à un circuit touristique, avec des décors colorés et variés qui rappellent en partie l'atmosphère d'Animal Crossing , mais dans le ciel. Bien que le style artistique soit plutôt basique et rappelle par moments un jeu mobile, le résultat est agréable et fonctionnel. Bien sûr, on n'est pas face à un chef-d'œuvre graphique : certains éléments apparaissent en basse résolution et la modélisation des objets est assez simple, mais dans l'ensemble, le titre remplit convenablement sa fonction. Les temps de chargement ne sont pas très rapides, mais pas lents non plus, et il n'y a aucune baisse de fréquence d'images, garantissant une expérience fluide. Même en termes de stabilité, le jeu est exempt de bugs majeurs . La partie sonore, en revanche, est plutôt ordinaire : la musique de fond est simple et répétitive, et nous aurions apprécié plus de variété, compte tenu du ton décontracté et insouciant du jeu. Le seul point noir est l'absence de traduction en français, même si l'anglais utilisé est facile à comprendre, compte tenu du caractère intuitif du gameplay et de l'interface plutôt minimaliste.Stunt Flyer est un jeu conçu pour ceux qui recherchent une expérience de divertissement pure. Idéal pour faire une pause après des titres plus complexes et exigeants, il offre des sessions de jeu immédiates et relaxantes. Il ne vise pas à révolutionner le genre, mais parvient à offrir des moments de divertissement sans stress.