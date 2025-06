ESET Rapport annuel 2024: bénéfices et revenus en hausse, investissements en R&D génèrent de solides résultats

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 30 juin 2025 — ESET, un leader mondial en cybersécurité, annonce aujourd'hui ses résultats financiers 2024: une importante croissance dans les régions et marchés clés, une rentabilité continue ainsi qu’un investissement continu dans l'innovation scientifique.« On parle beaucoup de vision à long terme et de longévité mais très peu peuvent vivre cela. Pour ESET, 2024 marque la troisième décennie de croissance consécutive. C’est rare dans le secteur de la technologie et reflète notre esprit d'innovation, la confiance de nos clients et l'excellence de nos produits», explique Richard Marko, CEO d'ESET. «Nous avons constaté une dynamique particulièrement forte dans la région EMEA. Nos solutions de cybersécurité continuent d’y gagner du terrain. Nous connaissons aussi une forte croissance dans notre segment B2B, où le chiffre d'affaires global a progressé de 13 %, celui des entreprises de 21 % et celui des services ESET, d'une croissance exceptionnelle de 56 %. Les menaces évoluent et notre engagement à répondre aux besoins d'innovation et de résilience de nos clients évolue aussi. »La R&D offre des avantages immédiats en IA pour la détection et la réponse aux menacesEn 2024, les 847 technologues et l'équipe mondiale de R &D d'ESET ont travaillé à la refonte d’ESET LiveGuard Advanced (ELGA), module de sécurité cloud propriétaire qui utilise l'analyse comportementale pour prévenir les attaques ciblées et les menaces nouvelles ou inconnues. Ce travail essentiel était possible grâce à nos dernières avancées en IA, améliorant l'analyse et le filtrage, et réduisant encore les besoins informatiques d'ELGA lors de tests comparatifs.Le développement de nos capacités en IA s'est accompagné, en 2024, du lancement d’ESET AI Advisor, permettant aux équipes de détection et de réponse d'exploiter l'IA multi-agents pour répondre aux incidents et analyser les risques. Les organisations peuvent ainsi bénéficier de détection et de réponse étendues (XDR), et gérer les menaces avant qu'elles ne deviennent des incidents de sécurité à grande échelle. ESET AI Advisor a aussi été intégré à ESET Inspect, le module XDR de la plateforme ESET PROTECT, qui a fait ses preuves lors des évaluations ATT&CK® Entreprise 2024 de MITRE.« Nos investissements à long terme en R&D continuent de bénéficier à un nombre croissant de clients avec un impact considérable. Les acteurs malveillants ont toujours plus recours à l'IA et aux outils automatisés. L'attention et les investissements d'ESET en IA nous ont non seulement aidés à contrer ces forces malveillantes, mais aussi à stimuler la croissance de notre chiffre d'affaires en 2024, notamment pour le segment B2B », déclare Richard Marko.Recherche et renseignements sur les menaces, convivialité et défense améliorées pour les clients professionnels et les partenaires de servicesPour ESET, la recherche reste au cœur des efforts, non seulement au niveau des capacités d'amélioration de la prévention et la R&D des produits (tels qu'ESET Threat Intelligence), mais offrant aussi une meilleure compréhension du paysage des menaces et renforçant la sécurité des entreprises et des consommateurs, et ce à l'échelle mondiale.Points forts de la recherche ESETParmi nos nombreux succès, citons les travaux de recherche primés, menés par notre équipe de recherche sur les maliciels et les menaces :• La découverte de l’Operation Texonto, une opération de désinformation et d’actions psychologiques pro-russes, ciblant les lecteurs ukrainiens, dont un fournisseur ukrainien de services de défense et une agence de l’UE.• L’identification du malware NGate. Les hackers clonent les données de communication en champ proche des cartes de paiement des victimes pour cibler les clients des banques.• L’examen des actions du groupe APT pro-russe Gamaredon et du groupe de cyber-espionnage GoldenJackal, opérant en Ukraine et menant des attaques dans toute l’Europe.• Publication de recherche sur les modules back-end de RedLine Stealer dans l’enquête conjointe sur les activités du groupe MaaS avec la police des Pays-Bas, le FBI et Eurojust, fin 2024.« En 2024, ESET a renforcé ses relations avec plusieurs clients gouvernementaux importants et a conclu de nouveaux partenariats, dans le domaine du renseignement sur les cybermenaces. Les résultats probants font que nous continuons à collaborer étroitement avec nos partenaires des forces de l'ordre, dont Europol, l'ENISA et la CISA, pour contribuer à la défense des entreprises, des particuliers et des sociétés », explique Roman Kovac, directeur de la recherche chez ESET.En 2024, nos efforts continus en développement de produits ont permis de lancer deux services de détection et de réponse gérés (MDR) – un pour les PME et l'autre pour les grandes entreprises – et de conclure plusieurs partenariats stratégiques. Cet investissement a contribué à la croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires du segment PME et MSP, ainsi que de celui des grandes entreprises. Ce qui s'est aussi traduit par le perfectionnement de nos stratégies pour répondre aux besoins sécuritaires complexes des grandes entreprises, des infrastructures critiques et des institutions gouvernementales. Cela se reflète dans la livraison accélérée par ESET Corporate Solutions de solutions sur mesure pour les environnements à enjeux élevés.Parmi les partenariats développés ou étendus en 2024, il y a :• La Collaboration Intel, pour améliorer la protection des terminaux ESET grâce à l'architecture de processeur hybride d'Intel• Les solutions optimisées de détection et de réponse aux menaces via Stellar Cyber, l'innovateur Open XDR• L’intégration de la plateforme GenAI hyperautomation de Mindflow• La définition d'une nouvelle référence en gestion des terminaux pour les MSP avec SuperOps• Le Flux de renseignements sur les menaces consolidés avec Filigran pour sa solution de gestion OpenCTI• La combinaison de la télémétrie, des rapports et des analyses en temps réel d'ESET avec la plateforme de détection et de réponse gérée Arctic Wolf .Progrès. Protégé.En 2024, ESET a continué de redéfinir les possibilités en matière de cybersécurité grâce à son R&D de pointe. Au cœur de celle-ci se trouve notre engagement profond en IA et en apprentissage automatique, permettant de développer de systèmes de détection plus intelligents, plus rapides et plus adaptatifs. Grâce à une collaboration avec le monde universitaire et une innovation interne constante, ESET garantit que ses solutions basées IA répondent aux exigences actuelles en matière de cybersécurité et anticipent déjà celles de demain.L'engagement d'ESET dans une stratégie axée cloud, de capacités robustes de détection et de réponse gérées (MDR) ainsi que de technologies de prévention d’IA natives, reste au cœur de sa vision : garantir la résilience, l'adaptabilité et le leadership dans un paysage de menaces toujours plus sophistiqué.Pour plus d’information à propos des succès d’ESET en 2024, lisez le rapport annuel complet sur www.eset.com